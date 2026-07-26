ドジャースの大谷翔平投手（３２）が２５日（日本時間２６日）に予定されていた投球練習を回避した。デーブ・ロバーツ監督が明らかにした。

大谷は左ヒザの炎症のため３日（同４日）のパドレス戦を最後にマウンドから遠ざかっている。２２日（同２３日）に左ヒザの治療後初めてブルペン入りして３０球投げ、今回が２度目の本格的な投球練習となるはずだったが、ロバーツ監督は「前回から少し状態が後退した」とブルペン入りを先送りしたと記者団に語った。

地元紙「カリフォルニア・ポスト」のジャック・ヘイマン記者は自身のＸに「大谷翔平は前回のブルペン投球で体調が万全ではなかったため、本日予定されていた投球練習は延期されました。デーブ・ロバーツ監督は、大谷が今シーズン中に再び登板することに変わりはないとの見解を示しています」と投稿。さらに「また、ロバーツ監督は今回の延期を『残念なこと』としつつも、いずれにせよ大谷がＭＶＰに選ばれるだろうと語りました」とつづった。

この「ＭＶＰ発言」にファンが過敏に反応。「それはちょっと早すぎるよ」「なぜ大谷は自動的にＭＶＰを獲得するのか」「ロバーツが『誰がＭＶＰか』を決めるのか？」「投げなければＭＶＰを獲得するチャンスはない。今シーズンは５０本塁打も盗塁もしていない。ＰＣＡに勝つためには投球しなければならない」「大谷が投げないのならそうじゃない。ＰＣＡが賞を取る」とコメント欄には非難の声が殺到した。

大谷のライバルとして名前が挙がった「ＰＣＡ」ことピート・クローアームストロング外野手（２４＝カブス）は打率２割９分１厘、２３本塁打、５６打点、２５盗塁、ＯＰＳ．９１３をマーク。１１―０で大勝したこの日の敵地パイレーツ戦でも５打数４安打１本塁打３打点と大暴れしている。