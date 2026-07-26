雑過ぎる不採用通知「株式会社●● 採用担当 ●●です」　テンプレそのままの文面「言葉が出ませんでした」とドン引きした男性

就職活動中に不採用通知が届くだけでも落胆するものだが、その通知があまりに雑だと非常に後味が悪い。（文：島耕太郎）

投稿を寄せた岐阜県の50代男性（事務補助）は、就活中にとある会社から不採用通知メールが届いた。その内容は「社名も担当も記載がない 私の名前も文面にない」と、ひどいものだった。

「就職氷河期で、パワハラ面接当たり前の世代ですが、こんなふざけたメールを受け取った時は言葉が出ませんでした」

「今回は残念ながら●●様のご希望に沿えない結論に至りました」

男性のもとに届いたという実際のメール文面がこちらだ。

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株式会社●● 採用担当 ●●です。この度は各種書類をご送付いただき、ありがとうございました。 選考の結果、今回は残念ながら●●様のご希望に沿えない結論に至りました。 何卒、ご承知いただきますようお願い致します。数ある企業の中から、当社に応募いただいたことに感謝申し上げます。 ●●様の今後のご活躍を、心よりお祈り申し上げます。---株式会社●●●●●●―――――――

応募者の名前どころか社名や担当者名までテンプレートの「●●」のままで、もはやどの会社に落とされたのかさえも分からない。

一斉送信時に文章確認すらしない雑な会社なら、不合格のショックよりも、呆れ果てる気持ちの方が強そうだ。

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