日常会話から受験の話題を振り自然に興味を持たせる

適当に流される時は無理に進めずグッと我慢する

原因は「話ができない親子関係」と「意識の低さ」

相談内容「進路の話を避ける子どもへの向き合い方」

進路選びで意外と知らない親の役割とは？「アクティブ進路」を見つければ勉強ゼロでもやる気は出る

「勉強しなさい」は逆効果？言わないとやらない子への対処法を元教師が解説

評定3から5への飛躍は「時間との闘い」を制すること。最難関推薦を勝ち取る戦略的サポート

【現役教師が暴露】私立中学と公立中学、どっちがおすすめ？入ったら危険な子どもがいるので注意

チャンネル情報

元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/