◇ア・リーグ ブルージェイズ ― レッドソックス（2026年7月24日 ボストン）

ブルージェイズの岡本和真内野手（30）が24日（日本時間25日）、敵地でのレッドソックス戦に「3番・三塁」で先発出場。10日（同11日）のパドレス戦以来10試合ぶりとなる今季23号本塁打を放ち、18年のエンゼルス・大谷翔平（現ドジャース）の22本を超える日本人メジャー1年目の最多本塁打記録をマークした。

0―4で迎えた7回1死一、二塁の第4打席で3ランを放った。レッドソックス3番手右腕ワイサートの初球、真ん中へのシンカーを叩くと、中堅越えの飛距離408フィート（約124.36メートル）の特大アーチとなった。

レッドソックス先発左腕のサンドバルに対しては、初回の第1打席が見逃し三振で、3回の第2打席は遊ゴロ。しかし、5回1死一塁の第3打席で左越え二塁打を放ち、12日（同13日）のパドレス戦以来28打席ぶり、後半戦初安打をマークしていた。

レッドソックスは吉田正尚外野手（33）が「5番・DH」で先発。初回の第1打席は四球、3回の第2打席は遊直、6回の第3打席は四球だった。