千葉県木更津市で酒を飲んだ状態で車を運転し、男性2人をはねて、そのまま立ち去ったとして、46歳の男が逮捕されました。危険運転傷害とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、富津市の自称・派遣社員、小野寺洋介容疑者（46）です。警察によりますと、小野寺容疑者は、おととい（24日）午後7時すぎ、酒を飲んだ状態で車を運転し、木更津市の市道の路側帯で祭りの準備をしていた、61歳と71歳の男性2人をはねてけがをさせ、そのまま立ち