『緑内障』は“見えているつもり”で進行する？ 気付きにくい視野欠損の特徴を医師が解説

緑内障は、日本における失明原因の第1位となる病気です。一方で、初期には自覚症状が乏しく、見えにくさを感じたときには病気が進行していることもあるため、早期発見のためには定期的な検査が重要です。今回は、緑内障による視野欠損の特徴や検査、受診の目安について、白戸眼科院長の白戸先生に話を聞きました。

※2026年6月取材。

監修医師：

白戸 勝（白戸眼科）

東海大学医学部を卒業後、千葉大学医学部眼科学に入局。ヒューストン大学オプトメトリー研究員、千葉大学大学院医学研究院眼科学助教、千葉大学医学部附属病院診療講師、成田赤十字病院眼科部長などを経て現職。医学博士。日本眼科学会認定眼科専門医。

緑内障とは？ 病気の特徴

編集部

緑内障とは、どのような病気なのでしょうか？

白戸先生

緑内障は、視神経が障害されることで視野（見える範囲）が徐々に狭くなっていく病気です。進行すると日常生活に支障をきたすこともありますが、初期には自覚症状が乏しいことも多く、気付かないまま進行しているケースも少なくありません。

編集部

なぜ緑内障は、気付きにくいのですか？

白戸先生

緑内障（急性緑内障、続発性緑内障を除く）は慢性疾患であり、進行が非常にゆっくりであるため、悪くなっていることに気付きにくいものです。また、ものを見るときは左右両方の眼を使っているため、片眼の視野が障害されても、もう片眼の視野でカバーされてしまい、気付きにくいという側面もあります。

編集部

緑内障は、どのくらい多い病気なのでしょうか？

白戸先生

決して珍しい病気ではありません。年齢の上昇とともに増加するとされており、40歳以上の日本人の20人に1人が緑内障とされています。自覚症状がまったくないのに、人間ドックや眼科健診で指摘されて見つかるケースも少なくありません。さらに、まだ診断されていない緑内障の人も多数いると考えられています。

編集部

緑内障が進行すると、どうなるのですか？

白戸先生

進行すると視野障害が広がり、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。そのままにしていると失明に至ることもありますが、早期に発見し、治療をきちんと続けていれば、多くの場合失明を防げるとされています。

緑内障の視野欠損と見え方

編集部

緑内障では、どのように視野が欠けていくのでしょうか？

白戸先生

いきなり広範囲の視野が欠けることはなく、失われた視神経の分布に沿う形で少しずつ欠けていきます。欠け始める場所は人によってさまざまで、周辺部からの人もいれば中心からの人もいます。

編集部

「真っ暗になって見えなくなる」という感じではないのですね。

白戸先生

そうですね。突然視野全体が真っ暗になるというより、一部が欠けるように見えなくなります。さらに、片方の眼に見えない部分があっても、反対の眼が補ってしまうため、かなり進行しても「見えていると思っていた」という人が少なくありません。

編集部

日常生活では、どのような場面で気付くことがありますか？

白戸先生

中心視野から欠け始める場合は、初期でも自覚症状が出てきます。視野が欠けるというよりは、何となく眼が疲れる、活字を読むと文字が飛んでしまうといった症状を訴えることが多いです。視野欠損が進行し、両眼とも下方の視野が欠けると、階段が下りづらくなります。車の運転も危険を伴います。大半の人は運転中に眼や頭を動かして無意識に視野を補っているため、支障を感じにくいのですが、実際には水平方向の見落としが多いといわれています。本人が気付かないケースがほとんどです。

編集部

運転中でも支障を感じない人が多いというのは驚きです。

白戸先生

“運転外来”を受診した緑内障患者さん227人を対象にした調査では、約64%が「運転に問題はない」「正常に見えている」と回答しました。しかし、実際には検査で視野障害が確認されており、自覚症状と実際の状態には大きなギャップがあることが分かりました。

緑内障では視力が保たれていることも多いため、「見えているつもり」で運転しているケースは少なくありません。安全に運転を続けるためには、自覚症状の有無だけでなく、定期的な検査で状態を確認することが大切です。

編集部

眼科では、どのような検査を行うのでしょうか？

白戸先生

緑内障は基本的に眼底（眼の奥）の病気であるため、眼底検査、OCT（光干渉断層計）検査、視野検査で診断します。緑内障の診断に至ったら、眼圧（眼の中の圧力）の測定や隅角（ぐうかく）観察を行い、病型を診断します。緑内障は、機能より先に構造が障害される特徴があり、眼底検査やOCTで緑内障が疑われても、視野検査では正常となる場合があります。そのようなケースを「前視野緑内障」と呼び、今後緑内障で視野欠損が生じる可能性が高い状態、いわば「緑内障予備軍」といえます。それほど負担の大きな検査ではないため、気になる症状のある人はもちろん、症状がない人にも一度は受けてほしい検査です。

検査・診断の目安と治療

編集部

症状がなくても、特に検査を受けたほうがよいのは、どのような人ですか？

白戸先生

特に、40歳をすぎた人や強い近視がある人、家族に緑内障の人がいる人などは、症状がなくても定期的な検査をおすすめします。先ほど述べたように「緑内障予備軍」の人も検査で診断できます。また、健診などで異常を指摘された場合は、「症状がないから大丈夫」と自己判断せず、一度詳しい検査を受けることが重要です。

編集部

緑内障は、どのような所見を基に診断するのでしょうか？

白戸先生

緑内障は、単純に「眼圧が高いかどうか」だけで診断する病気ではありません。視神経に緑内障特有の変化があるか、その障害に一致した視野障害が視野検査で見られるか――こうした点を総合的に評価して診断します。また、日本人では眼圧が正常範囲でも発症する「正常眼圧緑内障」が多いため、眼圧だけでは判断できません。

編集部

緑内障と診断された場合、どのような治療を行うのでしょうか？

白戸先生

まずは点眼治療で眼圧を下げ、進行を抑えることを目指します。病状によってはレーザー治療や手術が選択肢になる場合もありますが、緑内障は長期的に管理する病気であるため、継続的な通院と経過観察が重要です。

編集部

治療によって、視野は元に戻るのでしょうか？

白戸先生

一度障害された視野を元に戻すことはできず、進行してしまえば改善しないとされています。そのため、「これ以上進行させないこと」が治療の大きな目的になります。だからこそ、早期発見が重要なのです。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

白戸先生

これまで述べてきたように、緑内障は治癒を目指すことができず、放置すると失明に至る可能性のある病気です。40歳以上の日本人の約5%が罹患（りかん）しており、失明原因の第1位とされています。初期には視野欠損に気付かないことが多く、視野欠損を自覚するころには後期～末期に差し掛かっていることもまれではありません。早期から治療を開始すれば、長期にわたって不自由なく生活を送れる可能性がありますが、発見が遅れれば中途失明の危険性が高まります。まだ緑内障の検査を受けていない人は、一度受診することをおすすめします。

編集部まとめ

緑内障は、初期には気付きにくく、自覚症状が出るころには後期～末期になっている可能性がある病気です。40歳をすぎたら、症状の有無にかかわらず、定期的に眼科で検査を受けることが早期発見につながります。

医院情報

白戸眼科

■ 診療科目・千葉県鎌ケ谷市初富924-1844：眼科・内科・小児科■ 診療時間・千葉県鎌ケ谷市初富924-1844：【午前】月～土：9:00～12:00【午後】月火木金：14:00～17:00■ 休診日・千葉県鎌ケ谷市初富924-1844：日・祝

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