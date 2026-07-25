『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』第3話 “夏輝”深田竜生、何をしても“蒼汰”浮所飛貴のことが気になる
深田竜生（ACEes）が主演を務め、浮所飛貴（ACEes）が共演するドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第3話が今夜放送。夏輝（深田）は何をしていても蒼汰（浮所）のことが気になってしまう。
【写真】『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』第3話 夏輝（深田竜生）、蒼汰（浮所飛貴）のことが輝いて見えるようになる
本作は、連続ドラマ単独初主演の深田が、同じACEesメンバーの浮所を恋の相手に迎えて繰り広げる、さわやか青春ホームドラマ・ラブコメディー。
■第3話あらすじ
夏輝は、姉・莉緒（田辺桃子）のボーイフレンドであり、自分の家庭教師でもある蒼汰のことがなぜかキラキラ輝いて見えるようになり、頭の中が大混乱。 何をしていても蒼汰のことが気になってしまい、この気持ちが何なのか思い切ってネットで調べようとしたところ、検索ワード候補にまさかの“恋”の文字が現れ、思わず動揺する。
さらに、親友・真田和春（阿久津仁愛）の父・稔（丸山智己）が営む町中華に、蒼汰と莉緒がデートで訪れていたことを知った夏輝。なぜかガッカリしている自分に気づき、ますます戸惑う。
モヤモヤを抱えたまま帰宅していると、家庭教師のために家へ向かっていた蒼汰とばったり遭遇。2人で一緒に家に着くが、いつも出迎えてくれるはずの愛犬・ロック（有楽）の姿がなくて……。
オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。
【写真】『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』第3話 夏輝（深田竜生）、蒼汰（浮所飛貴）のことが輝いて見えるようになる
本作は、連続ドラマ単独初主演の深田が、同じACEesメンバーの浮所を恋の相手に迎えて繰り広げる、さわやか青春ホームドラマ・ラブコメディー。
夏輝は、姉・莉緒（田辺桃子）のボーイフレンドであり、自分の家庭教師でもある蒼汰のことがなぜかキラキラ輝いて見えるようになり、頭の中が大混乱。 何をしていても蒼汰のことが気になってしまい、この気持ちが何なのか思い切ってネットで調べようとしたところ、検索ワード候補にまさかの“恋”の文字が現れ、思わず動揺する。
さらに、親友・真田和春（阿久津仁愛）の父・稔（丸山智己）が営む町中華に、蒼汰と莉緒がデートで訪れていたことを知った夏輝。なぜかガッカリしている自分に気づき、ますます戸惑う。
モヤモヤを抱えたまま帰宅していると、家庭教師のために家へ向かっていた蒼汰とばったり遭遇。2人で一緒に家に着くが、いつも出迎えてくれるはずの愛犬・ロック（有楽）の姿がなくて……。
オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。