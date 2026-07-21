ガル・ガドット主演ノンストップ心理アクション・スリラー Prime Original映画『ザ・ランナー』9月2日独占配信スタート
ガル・ガドットが主演するPrime Original映画『ザ・ランナー』が、Prime Videoにて9月2日より独占配信されることが決まった。併せて、キービジュアル、日本版本予告、場面写真が解禁となった。
【動画】極限のタイムリミット・サスペンスを描く『ザ・ランナー』本予告
アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞受賞監督のケヴィン・マクドナルドが手掛ける本作は、ロンドンの活気あふれる街並みと入り組んだ地下鉄網を舞台に描かれる、緊迫感あふれるノンストップ心理アクション・スリラー。ロンドン法曹界で活躍する敏腕弁護士が、息子を救うため、母親としての本能に突き動かされながら極限の状況へ追い込まれていく姿が描かれる。
主人公のマイア・マーテン（ガル・ガドット）は、ロンドン法曹界の最前線で活躍する、聡明で機転に富んだ敏腕弁護士。常に一歩先を読み、自らの手で人生を切り開いてきた彼女だったが、その世界はある朝、一本の電話によって一瞬にして崩壊する。日課のランニング中に告げられたのは、息子が誘拐されたという事実だった。
取り戻すための条件は、単純でありながら、容赦のない要求。「走り続けろ」「すべての指示に従え」「誰にも話すな」。立ち止まれば、息子は死ぬ。ロンドンの街を走り続けながら、不気味な命令に従うことを強いられるマイア。彼女は究極の問いと対峙（たいじ）する…。息子を救うために、自分はどこまで犠牲を払えるのか。
縦横に張り巡らされたロンドンの街路を舞台に、一秒一秒が運命を左右し、あらゆる選択に代償が伴う極限のタイムリミット・サスペンスが幕を開ける。そして物語が暴き出すのは、母親の止めることのできない愛こそが、最も危険な武器になるという真実だ。
Prime Original映画『ザ・ランナー』は、Prime Videoにて9月2日より独占配信。
【動画】極限のタイムリミット・サスペンスを描く『ザ・ランナー』本予告
アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞受賞監督のケヴィン・マクドナルドが手掛ける本作は、ロンドンの活気あふれる街並みと入り組んだ地下鉄網を舞台に描かれる、緊迫感あふれるノンストップ心理アクション・スリラー。ロンドン法曹界で活躍する敏腕弁護士が、息子を救うため、母親としての本能に突き動かされながら極限の状況へ追い込まれていく姿が描かれる。
取り戻すための条件は、単純でありながら、容赦のない要求。「走り続けろ」「すべての指示に従え」「誰にも話すな」。立ち止まれば、息子は死ぬ。ロンドンの街を走り続けながら、不気味な命令に従うことを強いられるマイア。彼女は究極の問いと対峙（たいじ）する…。息子を救うために、自分はどこまで犠牲を払えるのか。
縦横に張り巡らされたロンドンの街路を舞台に、一秒一秒が運命を左右し、あらゆる選択に代償が伴う極限のタイムリミット・サスペンスが幕を開ける。そして物語が暴き出すのは、母親の止めることのできない愛こそが、最も危険な武器になるという真実だ。
Prime Original映画『ザ・ランナー』は、Prime Videoにて9月2日より独占配信。