示したエースたるゆえん「2/18」に米喝采 ヤンキース戦で完投勝利「ヤマモトは重要な試合でその実力を証明してきた」
山本はのびやかな投球でヤンキース相手に完投勝利を果たした(C)Getty Images
ドジャース・山本由伸が圧巻投球だ。現地時間7月19日に敵地で行われたヤンキース戦のダブルヘッダー1試合目に先発。
9回4安打2失点、無四球7奪三振と圧巻の内容で2年連続となる節目の10勝目を飾った。
【動画】最後は三振締め！サイ・ヤング賞をあげろ！と絶賛されている山本の快投シーン
ダブルヘッダーの1試合目と変則日程となる中でレギュラーシーズン初完投、ブルペンを休ませる意味でも大きなゲームとなった。
初回はわずか8球で三者凡退に封じると3回まで9者連続アウトを奪うなど抜群の立ち上がり。その後も最速97.9マイル（約157.5キロ)の球威ある直球とキレのある変化球を制球よく投げ分け、強力ヤンキース打線を封じ込める。
2点リードの4回にトレント・グリシャムにソロを浴びたが、その後も落ち着いて投げ6回まで再び9者連続アウトとヤンキース打線を沈黙させる。8回に失点したが9回もマウンドに上がり、メジャー3年目のシーズンでレギュラーシーズンにおいて初となる完投勝利をあげた。
この快投を『MLB・COM』のドジャース番、ソニア・チェン記者がリポート。「山本が『エースである理由』証明する圧巻の完投」として、チームを支える力投を伝えている。
ドジャースの選手がレギュラーシーズンで完投したのは2024年6月26日のギャビン・ストーンがホワイトソックス戦で完封して以来となったとしながら、「ブロンクスのマウンドは山本由伸の力を最大限に引き出すようだ」としてメジャー1年目の2024年6月7日、山本の移籍後最初の圧巻のパフォーマンスの一つは「ヤンキースタジアムで生まれた」とした。
7回を2安打無失点に抑えたその好投が、同年のワールドシリーズ第2戦というさらに大きな舞台でヤンキースを圧倒する前触れになったとした。「それ以来、ヤマモトは重要な試合でその実力を証明してきた」として、この試合でも「最高の投球を披露した」とした。
デーブ・ロバーツ監督もこの日の快投には「彼はここ（ヤンキースタジアム）で良い投球をしている。こうした大きな試合が好きなのはわかっている」と高く評価したとした。
この日の投球は「正確無比な制球でコースを突いた」として、さらに記事で目を向けたのは山本の先発としてのポテンシャルの高さだった。
レギュラーシーズンでは初完投となったが「ドジャースは以前から山本に長いイニングを任せることができている」として、実際に「今季18度の先発登板の内、6イニングを投げ切れなかったのはわずか2試合」として先発としての役割を十分に果たしていると評価。投球回もチーム最多となっているとした。
「チームを勝てる状況に導くだけではなく、多くの投手を温存してくれる。それこそがローテーションの柱となる投手に求められるものだ」と山本を高く評価した指揮官のコメントも伝えられた。
ドジャースの先発ローテーションでは二刀流の大谷翔平が左ひざの影響で先発登板が不透明となっており、今後左腕のブレーク・スネル、タイラー・グラスノーらの復帰も見込まれていく中、大事なポストシーズンに向け、背番号18の登板シーンがより重要性が増していくことは間違いなさそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]