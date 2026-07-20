【FIFAワールドカップ2026】スペイン代表 1−0 アルゼンチン代表（日本時間7月20日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）

【映像】首の動きが凄い「咄嗟の変態アシスト」（実際の様子）

劇的な決勝ボレーを叩き込んだヒーローの陰で、お膳立てをした若きウインガーの“執念の神アシスト”が静かに脚光を浴びている。

スペイン代表は日本時間7月20日、FIFAワールドカップ2026の決勝でアルゼンチン代表と対戦し、延長戦の末に1−0で勝利。4大会ぶり2度目の世界一に輝き、公式戦38試合無敗という大記録も打ち立てた。

この歴史的一戦で、75分から途中出場して左ウイングに入ったのがFWニコ・ウィリアムスだった。攻撃を活性化すると、最後の最後に大仕事をやってのける。スコアレスで迎えた延長後半の106分だ。右サイドからDFペドロ・ポロが上げたやや山なりのクロスに対して、ファーサイドで反応する。

ニコ・ウィリアムスは本来なら自らヘディングシュートを狙ったはずの場面だが、DFナウエン・モリーナのチャージを受けて体勢が崩れたうえ、GKエミリアーノ・マルティネスもシュートコースを消すように飛び出してきた。すると23歳の逸材は、咄嗟にバックヘッドでの折り返しにプレーを切り替えたのだ。このボールを中央でフリーになっていたFWフェラン・トーレスが左足のダイレクトボレーで沈め、待望の決勝点が生まれた。

「ニコちゃんの首の柔らかさも凄い！」

咄嗟の判断力と、驚異的な身体能力が光った絶妙なアシストには、SNS上のファンも大絶賛。「ニコのアシストも神」「みんなもっとニコ・ウィリアムズほめてあげてよｗ自分でヘディングシュートしようとしたところから首だけで落とすにプレー修正したのｗ首もげそうやでｗ」「ニコちゃんの首の柔らかさも凄い！」「あのニコの落とし、よう首捻って落とした！あれで勝負ありでしたね」「今見返してもニコのこの落としえぐい」「相手に押されて前重心、この高さのクロスって普通、首が持ってかれるって」などの声が続出した。

また、「あそこで無理矢理枠を狙わずに、ちゃんとフェランの位置を確認して、ヘッドで後ろに落としてるニコがエラすぎるんだよなぁ」「ニコ・ウィリアムズのアシストがかなり凄い。少し伸びたファーサイドへのクロスでも、しっかり味方の位置を確認して、優しくヘディングでシュートしやすいように落とす。どういう状況でも丁寧にパスで繋げるというスペインサッカーの底力を感じた」など、冷静な状況把握と技術を称えるコメントも相次いだ。

ニコ・ウィリアムスは本来ならばスペインの不動の主力。しかし、5月に痛めたハムストリングの怪我を抱えて今大会に臨んでおり、コンディションが上がりきらずここまで先発出場はゼロ。この決勝戦でのプレータイム「45分」が大会最長という悔しい思いを味わっていた。それでも、まさに最後の最後で大仕事を果たし、無敵艦隊の戴冠を支えた影のヒーローとなった。

（FIFAワールドカップ2026）

