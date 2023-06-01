蜜月ぶりを随所で披露したインファンティーノFIFA会長（左）とトランプ米大統領（右）。大会を通して批判に晒された。(C)Getty ImagesサッカーダイジェストWeb

元フランス代表プティ氏がW杯の「アメリカ化」とFIFAの姿勢に強く異議

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • フランス代表MFのエマニュエル・プティ氏が今W杯を強く批判した
  • FIFAがサッカーをアメリカ化しようとしていたことへの不満を吐露し
  • FIFAは金のことしか考えていない」と断言し伝統の喪失を懸念した
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