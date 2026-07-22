◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２ｘ―１ＤｅＮＡ＝延長１１回＝（２１日・甲子園）阪神・藤川監督が４６歳の誕生日を今季４度目のサヨナラ勝ちで飾った。延長１１回２死二塁で、就任当初から起用してきた高卒６年目・高寺が中堅越えのプロ初劇打。「（誕生日を）プロの仕事に持ち込むつもりはなかったですけど、最後に素晴らしいプレゼントをいただきました」と笑った。孝行息子も「いいプレゼントを贈れた」と喜んだ。負ければ、首