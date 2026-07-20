「背番号10を背負ってくれた事にも感謝です！」木村拓哉、堂安律＆明石家さんまとの超豪華３ショットを公開！「プリンセスおめでとう」
各界のトップが集結した超豪華３ショットが実現した。
木村拓哉さんが７月19日、インスタグラムを更新。親交の深い明石家さんまさんと共に、日本代表の一員として北中米ワールドカップを戦った堂安律の“お疲れ様会”を実施したと明かした。
「先日、お笑い怪獣とともに『お疲れ様』と『プリンセスおめでとう』をさせていただきました！改めて、今回背番号10を背負ってくれた事にも感謝です！」
堂安は今月３日に「My Princess Welcome home」とサプライズで報告をしていた。娘の誕生を祝福する会でもあったようだ。
公開された写真は左にさんまさん、右に木村さん、そして中央に堂安の図。芸能界のレジェンドに挟まれた森保ジャパンの10番は、にっこりと笑みを浮かべている。楽し気で雰囲気の良さが伝わる１枚だ。
なお、堂安も同じ写真をインスタグラムでアップ。「こんなにも偉大な方々に応援していただきながらワールドカップを戦えたことを、改めて光栄に思えた時間でした。たくさんのパワーをありがとうございました！」と感謝を伝えた上で、「次は『決勝まで行ったら招待します！』の約束を果たせるように、４年後、いったります！！！」と強い覚悟を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】豪華すぎてクラクラする…木村拓哉＆堂安律＆明石家さんまの３ショット
木村拓哉さんが７月19日、インスタグラムを更新。親交の深い明石家さんまさんと共に、日本代表の一員として北中米ワールドカップを戦った堂安律の“お疲れ様会”を実施したと明かした。
「先日、お笑い怪獣とともに『お疲れ様』と『プリンセスおめでとう』をさせていただきました！改めて、今回背番号10を背負ってくれた事にも感謝です！」
堂安は今月３日に「My Princess Welcome home」とサプライズで報告をしていた。娘の誕生を祝福する会でもあったようだ。
公開された写真は左にさんまさん、右に木村さん、そして中央に堂安の図。芸能界のレジェンドに挟まれた森保ジャパンの10番は、にっこりと笑みを浮かべている。楽し気で雰囲気の良さが伝わる１枚だ。
なお、堂安も同じ写真をインスタグラムでアップ。「こんなにも偉大な方々に応援していただきながらワールドカップを戦えたことを、改めて光栄に思えた時間でした。たくさんのパワーをありがとうございました！」と感謝を伝えた上で、「次は『決勝まで行ったら招待します！』の約束を果たせるように、４年後、いったります！！！」と強い覚悟を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】豪華すぎてクラクラする…木村拓哉＆堂安律＆明石家さんまの３ショット