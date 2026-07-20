「秒で審判にチクるメッシ」「レッドじゃないの？」メッシがスペイン代表DFの“行為”に退場アピール！ SNSで議論噴出「お前まじかよみたいな顔おもろい」「サッカー史上最も馬鹿げたルール」【W杯決勝】
現地７月19日に開催された北中米ワールドカップの決勝で、スペイン代表が前回王者のアルゼンチン代表とニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで対戦。延長戦までもつれた一戦を前者が１−０で制して、16年ぶりの優勝を果たした。
この試合で物議を醸しているのが、後半アディショナルタイムの場面だ。アルゼンチンMFエンソ・フェルナンデスが２枚目のイエローカードを受けて退場となり、レフェリーの周辺に両チームの選手が集まっていたなか、アルゼンチンFWリオネル・メッシに対してスペインDFマルク・ククレジャが近寄り、何かを話しかける。その際に一瞬、口元を覆ったように見えた。
今大会採用された新ルールでは、発言内容を隠す目的で口を覆いながら相手選手などとやり取りした場合、一発退場の対象となる。メッシはレフェリーにすかさずそれをアピールしたが、ククレジャはお咎めなしとなった。
この場面に対して、SNS上では「退場させるべきだった」「お前まじかよみたいな顔おもろい」「秒で審判にチクるメッシ」「レッドじゃないの？」「何か言っただろ」「サッカー史上最も馬鹿げたルール」「メッシがククレジャをはめようとした」といった声があがっている。
様々な意見が飛び交う一幕となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】物議を醸したメッシとククレジャのやり取り
この試合で物議を醸しているのが、後半アディショナルタイムの場面だ。アルゼンチンMFエンソ・フェルナンデスが２枚目のイエローカードを受けて退場となり、レフェリーの周辺に両チームの選手が集まっていたなか、アルゼンチンFWリオネル・メッシに対してスペインDFマルク・ククレジャが近寄り、何かを話しかける。その際に一瞬、口元を覆ったように見えた。
今大会採用された新ルールでは、発言内容を隠す目的で口を覆いながら相手選手などとやり取りした場合、一発退場の対象となる。メッシはレフェリーにすかさずそれをアピールしたが、ククレジャはお咎めなしとなった。
この場面に対して、SNS上では「退場させるべきだった」「お前まじかよみたいな顔おもろい」「秒で審判にチクるメッシ」「レッドじゃないの？」「何か言っただろ」「サッカー史上最も馬鹿げたルール」「メッシがククレジャをはめようとした」といった声があがっている。
様々な意見が飛び交う一幕となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】物議を醸したメッシとククレジャのやり取り