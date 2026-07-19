のん「借りパクしてます（笑）」 安田章大とのW主演映画試写会でまさかの告白
SUPER EIGHT・安田章大（41）と俳優でアーティスト・のん（33）、映画監督の小林聖太郎監督（55）が19日、都内で行われた映画『平行と垂直』（8月28日公開）の東京プレミア バリアフリー上映試写会に登壇。のんが、まさかの“借りパク”を告白した。
【写真】映画『平行と垂直』東京プレミア バリアフリー上映試写会に登場した安田章大
本作は、自閉スペクトラム症の兄の大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、互いのこれからとこれまでに向き合うことになる心あたたまるヒューマンドラマ。安田とのんはダブル主演を務める。
役作りの話のなかで、小林監督が「シナリオだけじゃなくて、2人の生育歴みたいなことか、地図だったり、職歴だったりとか、こんな月収で、こんなアパートで、こんなみたいな、その経済とか生活がこんなことだよとかか、彼の歴史はこんなこと、割とこう、描かれてないことも多いので、そういうのを埋める年表みたいなのを作りました」と明かすと、のんは「監督が資料にしたものを膨大にいただいて、その中から1つ、これがわかりやすいかもっていう本を借りたんですけど…“借りパク”してます（笑）」とまさかのカミングアウト。
この告白に、安田は「こんな場所で、そんな思い出してました（笑）。（この記者会見の記事の）タイトルが『借りパク』になりますよ（笑）」とツッコミ。のんは「でも、お返しするつもりでお家にあります」と強調すると、安田に「つもりやもんな。次いつ会うかわからへんもんな（笑）」と追求。のんは「まだ初日があります」と8月28日までに返却予定であること明かした。
なお、MCは奥浜レイラが務めた。
【写真】映画『平行と垂直』東京プレミア バリアフリー上映試写会に登場した安田章大
本作は、自閉スペクトラム症の兄の大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、互いのこれからとこれまでに向き合うことになる心あたたまるヒューマンドラマ。安田とのんはダブル主演を務める。
この告白に、安田は「こんな場所で、そんな思い出してました（笑）。（この記者会見の記事の）タイトルが『借りパク』になりますよ（笑）」とツッコミ。のんは「でも、お返しするつもりでお家にあります」と強調すると、安田に「つもりやもんな。次いつ会うかわからへんもんな（笑）」と追求。のんは「まだ初日があります」と8月28日までに返却予定であること明かした。
なお、MCは奥浜レイラが務めた。