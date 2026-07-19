オークスでJRA所属の女性騎手として初のG1制覇を果たした今村聖奈（22）が19日放送の日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にVTR出演。MCの中山秀征（58）が注目する人物を取り上げるコーナー「中山のイチバン」で、ゴール直後に飛び出した言葉の真意を明かした。

オークスで今村のヘルメットに装着されたジョッキーカメラ映像は、JRA公式YouTubeですでに430万回再生を突破。ゴール直後、「やった！やばい！勝ってもうた！やっとジョッキーになれた」と喜びを爆発させていた音声が話題となっていた。

当時について「興奮状態だったので。カメラを付けているのも『あっ、付けていた』という感じ」と告白。中山から「自然と出た言葉？」と聞かれると、「めちゃくちゃ自然でした」と振り返った。

「やっとジョッキーになれた」という言葉については、「真ん中より下から数えた方が早いくらいの（騎乗）成績。大舞台で乗れることは簡単ではないし、勝っても乗り代わりがある世界」と説明。「自分自身、凄く経験になると思って挑んだ一戦だった。馬のおかげで勝たせてもらったんですけど、凄く自信にはなった」と、歴史的勝利が自身に与えた意味を語った。