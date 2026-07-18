Snow Man、生放送で観客巻き込んだ“異例”演出「何が起きた？」「羨ましすぎる」と反響相次ぐ【音楽の日2026】
【モデルプレス＝2026/07/18】Snow Manが18日、TBS系音楽特番『音楽の日2026』（午後2時〜8時間生放送）に出演。観客を巻き込んだ“異例”演出に注目が集まっている。
【写真】スノ「ビジュ最強」レア本番前ショット
この日、Snow Manは「カリスマックス」「EMPIRE」「君は僕のもの」の3曲を披露。「EMPIRE」の歌唱後には、観客とのトークを繰り広げた。
「メンズもいるね」と客席にいる男性へ話題を向けると、ラウールが「最前列の方、ニックネームとか（ありますか）…？」と質問。指名された男性は「はる」と答え、推しているメンバーは宮舘涼太だと明かした。すると、宮舘は、はるさんのもとへ駆け寄り、独特な間を置きながら「わかった、わかった」と声をかけ、会場を和ませていた。
さらに「君は僕のもの」のラストでは、ラウールがはるさんの手を引き、ステージへ招く場面も。「君は僕のもの」という歌詞をアレンジし、ラウールが「はるは僕のもの」と歌唱すると、渡辺翔太もはるさんの肩に手を回して「僕ははるのもの」と歌い上げた。その後、渡辺は「多分怒られる！」「すみませんでした」と茶目っ気たっぷりに笑っていた。
この放送を受け、ファンからは「何が起きた？」「羨ましすぎる」「びっくり」「遊び心に溢れてる」などと反響が上がっている。
2026年の『音楽の日』番組テーマは、「こえる。きこえる。」。東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆Snow Man「音楽の日」演出が話題
この日、Snow Manは「カリスマックス」「EMPIRE」「君は僕のもの」の3曲を披露。「EMPIRE」の歌唱後には、観客とのトークを繰り広げた。
「メンズもいるね」と客席にいる男性へ話題を向けると、ラウールが「最前列の方、ニックネームとか（ありますか）…？」と質問。指名された男性は「はる」と答え、推しているメンバーは宮舘涼太だと明かした。すると、宮舘は、はるさんのもとへ駆け寄り、独特な間を置きながら「わかった、わかった」と声をかけ、会場を和ませていた。
この放送を受け、ファンからは「何が起きた？」「羨ましすぎる」「びっくり」「遊び心に溢れてる」などと反響が上がっている。
◆「音楽の日」テーマは「こえる。きこえる。」
2026年の『音楽の日』番組テーマは、「こえる。きこえる。」。東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。（modelpress編集部）
情報：TBS
#音楽の日 2026— 音楽の日 (@TBS_ONGAKUNOHI) July 18, 2026
激レア本番前ショットで実況中?
こえろ赤坂！きこえろ日本中！
赤坂超ライブ????
このあとは
?#SnowMan が登場！
「カリスマックス」「EMPIRE」「君は僕のもの」を
メドレーで披露！?
最高の「こえる」を音楽と共に?#こえるきこえる音楽の日 #TBS pic.twitter.com/IcZCIvkMMZ
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