「廃止しろ！」約3割が不満を抱えるイオンラウンジの現実と課題
わしっし氏が自身のYouTubeチャンネルで「【激論】イオンラウンジ本当に必要？「廃止しろ」が約3割の衝撃」を公開した。動画では、イオンラウンジに対する利用者のアンケート結果を基に、約3割が「廃止」を求める理由と、同サービスが抱える構造的な課題について深く考察している。
株主総会を機にラウンジ改善の話題を取り上げた際、「廃止すべき」というコメントが多数寄せられたことから、わしっし氏は独自にアンケートを実施した。300人以上の回答のうち「継続してほしい」が72%、「廃止すべき」が28%という結果になり、動画ではこの約3割の廃止派の意見に焦点を当てている。
廃止派からは、「お菓子が株価をささえるか！」といった「投資対効果への疑問」や、店舗の偏りによる「エリア格差による不公平感」が挙げられた。これに対しわしっし氏は、イオンがラウンジを設置する本来の目的を「優越感の付与による顧客の囲い込み」や「売上アップ」だと分析。しかし、利用対象者が増えすぎたことで混雑が引き起こされ、「くつろげる空間という本来の目的達成が阻害」されていると、フリップを用いて現状を指摘した。
最後にわしっし氏は、いまのルールのまま現状維持を続けるのは難しいと断言。「中途半端な全員平等の無料サービスはやめ」、利用状況や貢献度に応じた「明確な階層、ステータスを設けることが必要」だと提言し、サービス継続のための新たなあり方を示して動画を締めくくった。
株主総会を機にラウンジ改善の話題を取り上げた際、「廃止すべき」というコメントが多数寄せられたことから、わしっし氏は独自にアンケートを実施した。300人以上の回答のうち「継続してほしい」が72%、「廃止すべき」が28%という結果になり、動画ではこの約3割の廃止派の意見に焦点を当てている。
廃止派からは、「お菓子が株価をささえるか！」といった「投資対効果への疑問」や、店舗の偏りによる「エリア格差による不公平感」が挙げられた。これに対しわしっし氏は、イオンがラウンジを設置する本来の目的を「優越感の付与による顧客の囲い込み」や「売上アップ」だと分析。しかし、利用対象者が増えすぎたことで混雑が引き起こされ、「くつろげる空間という本来の目的達成が阻害」されていると、フリップを用いて現状を指摘した。
最後にわしっし氏は、いまのルールのまま現状維持を続けるのは難しいと断言。「中途半端な全員平等の無料サービスはやめ」、利用状況や貢献度に応じた「明確な階層、ステータスを設けることが必要」だと提言し、サービス継続のための新たなあり方を示して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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