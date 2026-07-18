「最近は物価高で無駄遣いもできないし、なんだか気分が晴れない……」と、出るのはため息ばかり。そんな人こそ、この夏、宝くじを購入して運気を見直すきっかけにしてみませんか？「今夏新発売の『サマージャンボプレミアム』は、まさに新しい金運を呼び込む最強のお守りになります」

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そう語るのは風水師の暁玲華さん。暁さんによると、午年である今年の7月は、派手に利益を増やすのではなく、無駄な支出を止めることで運気が整う月だという。そこで大切なことが、過去の整理と不要なものの処分だ。

金運の土台をつくって軽い気持ちで購入が吉

「押し入れや冷蔵庫などの中にたまった不要品や、財布にたまったレシートの処分、使っていないサブスクやカードの解約など、まずは身の回りを整理することが最重要。不要なものを処分し“スペース”をつくることで、金運が入ってくる土台を整えます」（暁さん、以下同）

宝くじの購入は“金運の入り口”を開く行為となるが、入り口を開けても、スペースがなければ運はこぼれて入ってこないということ。また7月は情報に惑わされやすくなるなど、気をつけるべき点もある。

「安易な副業や投資話などには注意が必要です。その点、自分でコントロールできる宝くじの購入は、健全で安心な開運アクションだといえます」

そこで、サマージャンボで運を引き寄せる心得を教えてもらった。

「『当てるぞ』というギラギラした欲や、大量購入で一獲千金を狙う強い執着は逆に金運を下げます。『宝くじという金運の流れに乗る』くらいの気楽なスタンスが結果としていい運気を招くため、少額購入がベストです」

さらに、最強のラッキーナンバーを意識したい。

「7月は新しい運気を持つ“3”のエネルギーが絶好調。3枚や3セット、3種類などの購入が吉。金運の象徴の『7』の数字にちなんだ購入もおすすめ」

購入場所は直感を信じるのが一番。

「有名な売り場を調べて遠出するより、『あ、今買ってみようかな』と通りかかった場所でパッと買うほうが今年の運気にマッチしています」

まずは、家や財布の中を整えて、気軽に楽しみながら、この夏最高の金運を呼び込んでほしい。

金運引き寄せ風水アクション

金運を引き寄せるアクションはこれ！

お出かけのついでに宝くじを買う

宝くじの購入自体、金運につながる。とはいえ、“無欲”が肝心なため、当たる売り場を調べて出向くより、近くを通りかかった際に「買ってみようかな」と感じたら購入するのが吉。

西・北西を整える

自宅の西から北にかけて、普段からきれいにしておくと金運アップに効果的。特に宝くじ購入前はより意識して、この方角を片づけたり掃除をしたりして清潔を心がけて。

北に白い花を飾る

風水的に「白い花」は金運を高めるといわれている。特に家の北側に白い花を生けると、部屋の空気が浄化され、家の波動が上がり、金運の土台が整う。オススメは百合の花。

風で揺れるアクセサリーやチャームを身に着ける

「揺れるもの」は今夏のラッキー要素。プチプライスのものでOKなので、新しく購入した流行りの揺れるイヤリングやピアス、チャームなどを身に着けてお出かけを。

暁先生オススメ超開運購入日

7月31日までの発売期間の中で最も金運をつかめる購入日を、一般的な吉日と暁先生独自の占いを掛け合わせ、特別な“超開運購入日”として厳選して割り出してもらった。ぜひ参考にして。

新商品が運を呼ぶ一粒万倍日！7月19日（日）

一粒万倍日、天赦日、大安が重なるこの日は新登場の「プレミアム」の購入に最適。ただし、不成就日が重なるため、欲を膨らませず「余分なものを抜く」ことが大切。出かける前に財布から不要なものを3つ取り出し処分。購入後は宝くじを白い封筒に入れて神棚や金庫など静かな場所に保管し、誰にも言わないのがツキを呼ぶ秘訣。

金運・収穫・勝負運が花開く日！7月22日（水）

お金との縁が強い日。購入前に財布の内側と外側を拭き、紙幣の向きをそろえて小銭を整理するなど、お金の居場所を整えることで金運の受け皿をつくる。購入場所は、人の流れや行列が自然にできている活気のある宝くじ売り場を選んで。宝くじは普段、通帳や財布を置いている定位置付近に、すっきり整理して保管を。

締めくくりの一粒万倍日！7月31日（金）

大安と一粒万倍日が重なる吉日で、サマージャンボ発売最終日。出かける前に玄関を水拭きなどで清めると、良い気を受け取りやすくなる。ラストチャンスのため、焦り買いに注意。事前に決めた枚数を守り、買い増ししないのが正解。購入後は神棚や金庫など決まった場所に置き、後は運に任せて、途中で取り出したり当せんを期待しないで過ごす。

新しい金運に光が当たる日！7月18日（土）

当日の朝、使っていないものを3つ、捨てる・売るものとして箱に入れる・別の場所へ移す、のいずれかで片づける。購入は新商品のプレミアムが最適。明るい気持ちで宝くじ売り場に向かい、直前に深呼吸を3回して「新しい流れを受け取ります」と心の中で唱える。宝くじは、白・金・黄色系の封筒に入れて、家の北側か静かな場所に保管。

教えてくれたのは暁玲華さん



千葉大学卒。神社本庁神職資格を持ち、古神道の思想をベースに霊視、風水などの独自鑑定を行うスピリチュアリスト、パワースポット研究家。著書多数。

＜取材・文／荒木睦美＞

週刊女性2026年7月28日・8月4日号