フリーアナ→49歳で難関資格合格の才女、「ほろ酔い」ショットに反響「相変わらずお綺麗」
フリーアナウンサーでタレントの山本モナが16日にInstagramを更新。近影を披露すると、ファンから「相変わらずお綺麗」「美人」といった反響が寄せられた。
【写真】美人フリーアナ、プールサイドでの水着姿（6枚）
山本が「ほろ酔い。待ってる間に、前髪で遊んでみる」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、凛々しい表情でカメラを見つめる彼女の姿が収められている。
彼女の最新ショットにファンからは「相変わらずお綺麗」「美人素敵」「安定の美しさ」などの声が集まっている。
■山本モナ（やまもと もな）
1976年2月11日生まれ。広島県出身。1998年4月、朝日放送に入社し、同局の情報番組に出演。2005年6月に朝日放送を退社し、以降はフリーアナウンサー、タレントとして活動。2022年に早稲田大学大学院法務研究科（既修者コース）に入学。2024年3月に卒業すると、翌年には司法試験に合格した。プライベートでは2010年8月に一般男性と結婚。2012年に女児、2014年に男児を出産している。
引用：「山本モナ」Instagram（@monayamamoto）
【写真】美人フリーアナ、プールサイドでの水着姿（6枚）
山本が「ほろ酔い。待ってる間に、前髪で遊んでみる」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、凛々しい表情でカメラを見つめる彼女の姿が収められている。
彼女の最新ショットにファンからは「相変わらずお綺麗」「美人素敵」「安定の美しさ」などの声が集まっている。
1976年2月11日生まれ。広島県出身。1998年4月、朝日放送に入社し、同局の情報番組に出演。2005年6月に朝日放送を退社し、以降はフリーアナウンサー、タレントとして活動。2022年に早稲田大学大学院法務研究科（既修者コース）に入学。2024年3月に卒業すると、翌年には司法試験に合格した。プライベートでは2010年8月に一般男性と結婚。2012年に女児、2014年に男児を出産している。
引用：「山本モナ」Instagram（@monayamamoto）