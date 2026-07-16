＜大相撲七月場所＞◇五日目◇16日◇愛知・名古屋IGアリーナ

【映像】まるで空気投げ！衝撃の秒殺劇（実際の様子）

前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）が関脇・琴勝峰（佐渡ヶ嶽）に立ち合いから“ほぼ触れず”に一瞬で勝利した。館内呆然の秒殺劇に実況も「まるで空気投げ」と驚きの声を上げた。

立ち合い勢いよく突っ込んでいったのは琴勝峰。だが藤ノ川は素早く左に変化し、目にも止まらぬ速さで決着がついた。衝撃的な“秒殺劇”に観客は呆然。琴勝峰は両手を土俵についてガックリと肩を落とし、藤ノ川は動じない表情で勝ち名乗りを受けていた。藤ノ川は引き落としで勝って3勝目を挙げ白星先行とした。敗れた琴勝峰は2敗目を喫した。

「本人がいないから、そのままスコンと前に」

一瞬での決着に、ABEMAで実況を務めた舩山陽司アナウンサーは思わず「まるで空気投げのよう」と仰天。「藤ノ川は琴勝峰に触れていたでしょうか？」と舩山アナが質問すると、解説を務めた元小結の旭道山も「触れていないような…」と呆気に取られた様子でコメントした。実際には引き落とす際に藤ノ川の左手が琴勝峰に若干触れているようにも見えたが、それだけ一瞬の出来事だった。

旭道山はさらに、取組内容について「琴勝峰は気負いすぎましたね。完全に60度近くの角度で入っている。（相手が）小さいから思いっきり押してやろうと思ったら、本人がいないから、そのままスコンと前に」と分析。舩山アナは「まさに目の前から消えてしまった」と語っていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）