1泊4,050円で大浴場とビール無料は神コスパ！京都で泊まるべき快適ホテル
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【ホテル暮らし】京都で1泊4,050円で宿泊できる大浴場もビールも無料で付いてくるホテルが快適過ぎました」と題した動画を公開した。京都の中心地にありながら、リーズナブルな価格と充実した無料サービスで満足度の高い宿泊体験ができるホテルを紹介している。
動画で訪れたのは、京阪本線・清水五条駅から徒歩5分の場所にある「京乃宿 清水五条 呉竹荘」。今回は、カジュアルシングルの部屋に1泊4,050円という価格で宿泊する様子が収められている。フロント周辺には、電子レンジや人気漫画が揃うスペースが設けられ、お土産コーナーには京つけものなど、地元企業が手掛ける本格的な品が並んでいる。
ホテルの目玉として紹介されたのが、地下1階のレストラン会場で毎日開催される「ハッピーアワー」。18時から20時までの間、宿泊者はアルコールを含むドリンクを1杯無料で楽しむことができる。投稿者はボタン1つで完璧な配分の泡が注がれるビールサーバーを体験し、「開幕から疲れが吹き飛ぶ美味さです」と絶賛した。
客室はコンパクトながらも、140cm幅のゆったりとしたベッドが設置されている。上下セパレートタイプの館内着や、上下に開閉するお洒落なシェードカーテンなど、細部まで快適に過ごすための工夫が凝らされていた。さらに、館内にはサウナ付きの大浴場も完備されており、疲れた体をしっかりと癒やすことができる。
夕食には、ホテルから徒歩5分の老舗うどん屋「辨慶 東山店」を訪問。コシのない細麺と濃いめの出汁が特徴の「甘きつねうどん」を堪能した。観光地へのアクセスも良く、手頃な価格設定と手厚いサービスを兼ね備えた本ホテル。京都での滞在先を探す際、快適さとコストパフォーマンスを両立させたい旅行者にとって、魅力的な選択肢となりそうだ。
動画で訪れたのは、京阪本線・清水五条駅から徒歩5分の場所にある「京乃宿 清水五条 呉竹荘」。今回は、カジュアルシングルの部屋に1泊4,050円という価格で宿泊する様子が収められている。フロント周辺には、電子レンジや人気漫画が揃うスペースが設けられ、お土産コーナーには京つけものなど、地元企業が手掛ける本格的な品が並んでいる。
ホテルの目玉として紹介されたのが、地下1階のレストラン会場で毎日開催される「ハッピーアワー」。18時から20時までの間、宿泊者はアルコールを含むドリンクを1杯無料で楽しむことができる。投稿者はボタン1つで完璧な配分の泡が注がれるビールサーバーを体験し、「開幕から疲れが吹き飛ぶ美味さです」と絶賛した。
客室はコンパクトながらも、140cm幅のゆったりとしたベッドが設置されている。上下セパレートタイプの館内着や、上下に開閉するお洒落なシェードカーテンなど、細部まで快適に過ごすための工夫が凝らされていた。さらに、館内にはサウナ付きの大浴場も完備されており、疲れた体をしっかりと癒やすことができる。
夕食には、ホテルから徒歩5分の老舗うどん屋「辨慶 東山店」を訪問。コシのない細麺と濃いめの出汁が特徴の「甘きつねうどん」を堪能した。観光地へのアクセスも良く、手頃な価格設定と手厚いサービスを兼ね備えた本ホテル。京都での滞在先を探す際、快適さとコストパフォーマンスを両立させたい旅行者にとって、魅力的な選択肢となりそうだ。
YouTubeの動画内容
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