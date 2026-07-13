◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2026年7月12日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が12日（日本時間13日）、前半戦最終戦の本拠地ダイヤモンドバックス戦で22号先頭弾を放った。

先頭弾は今季9本目、通算33本目。試合後には炎症を抱える左膝の水を抜く処置を行う予定。両リーグ最多得票で6年連続6度目の選出となった14日（同15日）のオールスター戦はこの影響で辞退が決まっている。

中堅左に飛び込んだ大谷の日米通算350号をゲットしたリンウッド在住で機械オペレーターの仕事に従事するフェルナンド・ゴンザレスさん（38）は「実はきょう来る予定ではなかったけど、来てみたらボールが真っすぐ自分の方に向かって飛んで来た。大谷は最高の選手。本当に興奮している」と満面の笑みを浮かべていた。

ロサンゼルス在住のモノマネ芸人アキ・テリヤキが扮する「ミニタニ」に日米通算350号だと教えてもらったそうで「翔平は左膝が痛いからオールスターに出ないんだろ？休んだ方がいい。俺たちは3連覇を目指している」と熱っぽく語り「翔平、もしこの記念ボールが欲しいなら連絡してくれ。愛してるよ、翔平！」とラブコールを送っていた。