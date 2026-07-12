ホルムズ海峡でイランが船舶へ攻撃したことの報復措置として、アメリカ軍はこの1週間で3度目の攻撃を行いました。イラン側は中東のアメリカ軍基地にミサイルを発射するなど攻撃の応酬が続いています。

イランの革命防衛隊は12日、ホルムズ海峡を「複数の船舶が承認されていない航路で通航しようとした」として、警告射撃を行ったとする声明を発表しました。

そのうえで、ホルムズ海峡は「アメリカがこの地域への介入をやめるまで封鎖されたままとなり、いかなる船舶も海峡を通過することは許可されない」としています。

イランが船舶を攻撃したことに対し、アメリカ中央軍は「責任を負わせる」として、「イランのミサイルやドローンの施設、弾薬庫、沿岸の監視拠点などおよそ140か所を標的にした攻撃を行った」と発表しました。攻撃は1週間で3度目ですが、これまでよりも標的を大幅に増やしています。

また、ヘグセス国防長官は「イランは愚かな選択をした。代償を払うことになる」としています。

一方、イラン側はカタールやヨルダンの米軍基地に弾道ミサイルを発射したと発表しました。

アメリカとの交渉を担当するガリバフ国会議長はSNSで、「一方的な取引の時代は終わった。『約束を守らなければ、代償を払うことになる』と警告したはずだ」と述べています。