東海地方は、明日14日(火)から、これまでよりも暑さのレベルが上がり、危険な暑さとなる所が多いでしょう。強い日差しと熱中症への対策を万全にしてください。明日14日(火)の晴れるタイミングで、梅雨明けの発表があるかもしれません。今日13日(月)は雲が多くすっきりしない今日13日(月)の東海地方は、気圧の谷や湿った空気に伴う雲が広がり、雨の降っている所もあります。この後も、雲が広がりやすいですが、湿った空気の流れ込み