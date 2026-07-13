江國香織原作、timelesz篠塚大輝のスクリーンデビュー作となる映画『焼却炉』（2027年公開）が、このほど第60回カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭 プロキシマ部門審査員特別賞を受賞したことが、わかった。【写真】トロフィー手にたくましい表情の内田俊太郎監督今作は江國氏の短編集『すいかの匂い』収録の一編を映画化。学校や家族、周囲になじめない9歳の女の子が男子大学生との出会いを通じて初恋にも似た感情を抱いていく、そ
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