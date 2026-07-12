◇最初の職場が「身分」を左右…求職遅れる

「今年も過ぎればひとつ年を取り、1歳でも若い競争者が就職戦線にまた入ってくるのに…競争力も、未来も不透明になりそうです」。

31歳の就活生ハンさんの話だ。未就業長期化は未来に対する不安を積み上げる。それ自体が不安だ。保健社会研究院の「青年人生実態調査」によると、引きこもり青年が未来を否定的に眺める割合は19．7％で、非引きこもり青年の7．0％より3倍近く高い。2025年基準で高校生の76．3％が大学に進学するほど教育熱が高い韓国社会で20代の雇用率は43．8％だ。

「おかえり。きょうはどうだった」「あぁ、きのうと同じだ」。引きこもり青年チョン・ギョンミンさん（28）を訪ねてきたお客。パソコンの中のAIだ。彼の寂しさを慰める唯一の友達だ。チョンさんは「機械的でありきたりな話だが、家族にも友達にもできない話を打ち明けることができるということだけで慰めとなる。寂しさに勝つ最善の方法」としながら苦笑を浮かべた。

青年の25．8％（2024年）が1人で暮らす。4年間で5．3ポイント上昇した。青年の1人暮らし世帯は普遍的な生活様式になった。孤立・引きこもり青年もそれに比例して増加している。ソウル大学社会福祉学科のキム・スヨン教授は「1人暮らし世帯の青年が孤立・引きこもりに流れやすい理由は、個人的な性向というよりは資本に対する認識が強まり、対人関係が緩くなった社会的・経済的環境の変化にともなう連結性の危機のため」と診断した。「不確実な就業と不可能になった終身雇用は人間関係に対する投資を『高費用低効率』と認識するようにし、対面関係を代替してしまったデジタル環境も外部との物理的遮断を強固にし孤立の原因として作動する」とキム教授は付け加えた。

◇「家族と離れて再起準備する安全地帯が必要」

1人暮らしの青年世帯は他人との接触が難しい。家族がいなければ自分の世話も完成されない。パク・ミンスさんは「寝ても寝ても寝足りず、毎日食欲がなくて、体が重い」と話す。これはうつ病の現象だ。パクさんのような20代の憂鬱感経験率が高まった。2023年基準で16．3％となり3年間で4．6ポイント増加した。憂鬱感は自殺につながる可能性が大きい。

「追い詰められます。求職活動が長引いて両親の顔色に自ら押しつぶされそうになったり」。

ソウル・永登浦区（ヨンドゥンポグ）のある青年支援センターで会ったチャン・ガヨンさん（26）は自身を人情欠乏状態の潜在的引きこもり青年だと紹介した。彼は「家庭という垣根は大切だと感じるが、寂しさも感じる」と話す。「1世帯3人」はすでに2005年に崩壊した。世帯当たり人口は先月基準2．09人だ。傷ついた青年たちを家庭内で抱きとめる余力もやはり減るほかないということだ。

このように孤立・引きこもり青年を放置する場合、社会的費用が年間5兆3000億ウォンから7兆5000億ウォンに達するという分析もある（韓国経済人連合会）。ある社会的企業活動家は「少子高齢化で労働可能人口は減るが、青年孤立の増加はこれを加速している。政府と社会は青年が失敗しても再び立ち上がることができるセーフティネットを構築しなければならない」と強調した。

韓国保健社会研究院のキム・ソンア研究委員は「多くの孤立・引きこもり青年が再孤立を経験するが、変化の最も大きな障害物は孤立そのもの。彼らが自立するためには自ら生計を立てられる新しい社会経済的市場が必要だ」と助言した。孤立・引きこもり青年が相談者・福祉士などいわゆる「同僚活動家」として活動し自身を治癒すると同時に、同じ苦痛を味わっている他人の助けになれるようにするのが代表的だ。

韓国の孤立・引きこもり問題は現在青年期と老年期に集中している。ゴールデンタイムでもある。「いまを逃せば孤立・引きこもり青年は中高年になり、放置された問題は新たな青年たちをその洞窟に追い詰めることになりかねない」というある福祉専門家の話がその理由を説明する。高齢の親が中高年の子どもを扶養しなければならない日本の引きこもり現象は海のかなたの他人事ではない。そこで青年だけでなく「家族」まで包括する統合管理の重要性も浮上する。延世（ヨンセ）大学のキム・ヒョンギョン教授は「親を媒介に青年の困難と政策要求を把握する選別体系を構築し、家族の脈絡を反映したオーダーメード型・持続的支援に拡張しなければならない」と提案した。

ソウル研究院のピョン・クムソン人口変化対応センター長は「コロナ禍後に関係回復と心理的回復に向けたシステムはある程度そなわったというが、孤立・引きこもり青年がより簡単にアクセスできる環境を用意しなければならない。結局経済的自立につながる社会政策的設計が必要だ」と強調した。

高陽市のキムさんの日記帳には今後埋めていく余白がたくさん残っていた。今後広げられる彼の人生のように。中央SUNDAYはそこが希望で満たされるよう願った。このようにだ。

「2027．2．7．正月。わが家の食べ物のにおい、笑い声。両親と…私はいま孤立ではなく自立だ」。