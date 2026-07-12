12日朝、安曇野市でイノシシの出没が相次ぎ、男性2人がけがをしました。警察によりますと、12日午前7時5分ごろ安曇野市穂高柏原のJR大糸線矢原踏切近くで、犬の散歩中だった77歳の男性が成獣とみられるイノシシに襲われました。男性は、左手の指をかまれて軽傷だということです。また、それより前の午前7時ごろには踏切から北に約600メートル離れた住宅の庭先で、86歳の住人の男性がイノシシに襲われ転倒し、軽いけがをしま