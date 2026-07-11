準々決勝でイングランドと対戦

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で、ベスト8入りしたノルウェーの怪物FWアーリング・ハーランドの注目度が日に日に高まっている。準々決勝を翌日に迎えた10日（日本時間11日）に自身のXを更新。投稿した写真が話題になっている。

打倒イングランドの1枚だった。

4人のノルウェー選手が横断歩道を歩く1枚。まるでビートルズの「アビイ・ロード」のジャケットのようだ。後ろにはビッグ・ベンに加え、巨大なハーランドの顔もあった。

ハーランドは自身のXに「さあやって来たぞ……ヴァイキングスのお出ましだ！」と記し、実際の画像を公開。海外ファンからも興奮の声が相次いだ。

「頼む、2ゴール決めてくれ。やってくれるよな？」

「ヴァイキングスの襲来だ。突撃隊長はハーランド！」

「これまでのところ、この試合が一番興奮してるかも！」

「もしこのヴァイキングスの闘志が毎試合発揮されたら、他のヨーロッパの国は本気で頭を抱えることになるぞ」

「イングランドを粉砕する準備は完了だ」

「あいつ、試合が待ちきれなくてウズウズしてるぞ」

「例の男が登場だ。イングランド、マジでビビっちゃうだろ」

初の8強入りを果たしたノルウェーは11日（同12日）にイングランドと激突する。



（THE ANSWER編集部）