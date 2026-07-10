娘の結婚祝いに「20万円」を包んだところ、後日妻から「相手の親は50万円だったらしい」と聞いて焦り…。わが家だけ少ないと失礼になるでしょうか？

親から子どもへの結婚祝いの相場はいくら？

娘の結婚という人生の大きな節目に、親としていくらお祝いを包むべきかは悩ましい問題でしょう。

一般的に、親から息子や娘へ渡す結婚祝いは、10万～30万円程度がひとつの目安とされています。結婚式を挙げる場合はご祝儀として20万～30万円程度を包むケースも多く、結婚式を挙げない場合は10万円程度を渡すケースも見られます。一方で、住宅購入や新生活の支援などを兼ねて、50万円以上を渡す家庭もあります。

このように見ると、20万円という金額は一般的な相場の範囲内であり、決して少ない金額ではありません。相手側の親がより高額なお祝いをしていたとしても、それだけで失礼に当たるとはいえないでしょう。



両家で結婚祝いの金額に差が出る2つの理由

自分たちが20万円であるのに対し、相手の親が50万円を包んでいたと聞くと「失礼にあたるのではないか」と焦ってしまうかもしれません。しかし、前述の通り、これだけで失礼に当たるとはいえません。親から子どもへの結婚祝いは、家庭によって考え方や渡し方が異なるためです。

例えば、大きな理由の1つとして、そのお金が「純粋なお祝い」なのか、「結婚式の費用援助」なのかという名目の違いが挙げられます。一方が「お祝い金」として20万円を用意し、もう一方が「結婚式や新生活の資金援助」として50万円を用意した場合、金額に差が出るのは当然といえるでしょう。

2つ目は、家庭内ルールの違いです。「きょうだい間で一律20万円と決めている」という家庭もあれば、「最初の子どもだから奮発する」という家庭もあります。このように、結婚祝いの金額には家庭ごとの事情が反映されるため、金額の多い・少ないだけで評価することはできません。



結婚祝いの金額差が気になる場合の対応方法

それでもやはり、30万円という金額の差が気になる場合は、無理に後から現金を包み直すのではなく、別の形でバランスを取る方法を検討してみましょう。

まずは、新生活に必要な実用的なアイテムをプレゼントする方法です。例えば、新居に導入する高額な家電製品（ドラム式洗濯機や冷蔵庫など）や、上質な家具の購入費用を「追加のお祝い」として負担する方法があります。これなら、相手の親からの現金援助と役割を分担する形になり、娘夫婦にとっても実用的な援助となる可能性があります。

2つ目は、結婚式当日の費用負担を調整することです。衣装代や着付け代、あるいは遠方から出席する親族の宿泊費や御車代をこちら側が多めに引き受けることで、実質的な経済的負担のバランスを整えることができます。

3つ目は、今後のライフイベントで手厚くフォローすることです。新婚旅行の資金を一部お小遣いとして渡したり、将来的に孫が生まれた際に出産祝いや初節句のお祝いを少し多めに包んだりするなど、中長期的な視点で娘夫婦を支援していくのもひとつの選択肢です。



まとめ

結婚祝いの金額に差があることが分かると戸惑ってしまうものですが、大切なのは金額そのものよりも、これから始まる両家の良好な関係性です。お祝いの金額は、それぞれの家庭の経済状況や考え方、地域の慣習などによって異なるのが一般的です。そのため、金額の違いだけで相手方がご家庭を評価するとは限りません。

どうしても気になる場合は、娘夫婦を通じて相手の親の意図をそれとなく確認しつつ、新居の家具や将来のイベントなど、別の形でお祝いの気持ちを重ねていくのがスマートな対応でしょう。

一時的な金額差にとらわれるのではなく、娘夫婦の新しい門出を温かく見守りながら、長い目で良好な関係を築いていくことが大切といえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー