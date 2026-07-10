資産7億円の桐谷さん、保有株を発表「配当が3.94%の高利回り株です」 カタログ品に大満足
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が8日、自身のXを更新し、保有株を紹介した。
【画像】すげぇ！桐谷さんが大絶賛したカタログ品
定期的に保有銘柄などを紹介している桐谷さんは今回、「ベルーナは今990円。100株保有で1000円の品物が年2回、配当が3.94%の高利回り株です。私は1000株保有で5000円の買い物券が年2回」と説明。
先日まで入院しており「6月30日の17時前、病室で株主番号がわからず 信託銀行に電話して聞いて、妹がカタログから選んだ靴を注文。今日届きました。送料込みで4979円。効率的に使えました」と良い靴が届いて喜んだ。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【画像】すげぇ！桐谷さんが大絶賛したカタログ品
定期的に保有銘柄などを紹介している桐谷さんは今回、「ベルーナは今990円。100株保有で1000円の品物が年2回、配当が3.94%の高利回り株です。私は1000株保有で5000円の買い物券が年2回」と説明。
先日まで入院しており「6月30日の17時前、病室で株主番号がわからず 信託銀行に電話して聞いて、妹がカタログから選んだ靴を注文。今日届きました。送料込みで4979円。効率的に使えました」と良い靴が届いて喜んだ。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。