藤本美貴もトイレで大慌てした過去！“妊婦のあるある”に「こんなに難しいとは！」の声

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

7月7日（火）の同番組では、ママたちに聞いた「妊娠中お腹が大きくなってできなくなったこと」が紹介された。なかでも藤本は、トイレにまつわる“妊婦の苦労あるある”をかつて経験したそうで…。

【映像】“妊娠中お腹が大きくなってできなくなったこと”に藤本美貴「わかる」「懐かしい」

1児のママでテレビ朝日アナウンサー・弘中綾香をゲストに迎えた今回。番組には、「お腹が大きくなってできなくなったこと」の例として、トイレにまつわるエピソードも寄せられた。

その1つ「お腹が大きくなって体を捻ることが難しく、トイレの後お尻を拭くのが大変だった」という投稿が紹介されると、藤本は共感。自身の妊娠時に、「お相撲さんってこういう気持ちなんだ…」と思ったそうで、「トイレの個室自体が狭く感じる」という横澤のコメントにも頷いた。

また番組には、妊婦検診時の毎回の尿検査にまつわる投稿も。「股見えないし、お腹つっかえるし、尿検査がこんなに難しいとは！」という投稿者の心の叫びに、藤本たちは笑いと共感が止まらない。藤本は妊娠していた頃の採尿で、「終わっちゃう終わっちゃう、おしっこ終わっちゃう」「足りるかな？」と大焦りした過去を振り返った。

お腹が大きくなった妊婦にとって、採尿は至難の業とのことで、横澤は「でっかいカップ用意してもらえないかな」とポツリ。この意見に藤本は、「これ（でっかいカップ）で採って移すみたいな」と賛同したが、すぐさま「でもそしたら毎回洗わなきゃいけないもんね」と面倒なことに気づき、横澤と一緒に顔をしかめていた。