スティッチ、23年ぶりの劇場公開アニメーション作品だ。ディズニー・アニメーションによる『リロ＆スティッチ』の完全新作短編映画『リロ＆スクラッチ』が、2026年12月4日（金）公開の新作長編映画『ビリーと魔法のはじまり』と同時上映されることが決定した。

2003年に日本公開された『リロ＆スティッチ』は、ハワイの少女リロと、銀河の彼方からやってきたエイリアンのスティッチが“オハナ＝家族”となっていく物語。今回の『リロ＆スクラッチ』は、スティッチを主人公とする完全新作で、同シリーズにとって23年ぶりの劇場公開アニメーション作品となる。

物語は、リロが“いたずら好きな謎めいた猫”スクラッチを新たに家族に迎え入れるところから始まる。リロが用事で出かけている間、スクラッチの世話を任されたスティッチだったが、スクラッチは行く先々で騒動を巻き起こし、スティッチはすっかり振り回されることに。一見キュートな見た目とは裏腹にハチャメチャなスクラッチは、スティッチにとって最大のライバルとなるのか。

声の出演では、スティッチ役をアニメーション版でもおなじみのクリス・サンダースが続投。リロ役は、2025年公開の実写版『リロ＆スティッチ』で同役を演じたマイア・ケアロハが担当する。ビジュアル面では、長年愛されてきた『リロ＆スティッチ』のスタイルを忠実に再現しつつ、手描きアニメーションとCGアニメーション、水彩画風の背景を融合させた作品になるという。

『リロ＆スクラッチ』の監督はマルコン・ピアースとファウン・ヴィーラスンソーン。『ビリーと魔法のはじまり』はファウン・ヴィーラスンソーンとジェイソン・ハンドが監督を務める。

(C) 2026 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

同時上映される『ビリーと魔法のはじまり』は、ディズニーの長編アニメーション史上初となる“現代の高校生”のヒロイン、ビリーを主人公とする新作。周囲になじめない型破りな少女ビリーが、ある日突然魔法の力に目覚め、自分らしくいられる“居場所”を探す冒険へ導かれていく。

映画『ビリーと魔法のはじまり』および短編映画『リロ＆スクラッチ』は、2026年12月4日（金）より全国の劇場にて公開。