テイラー・スウィフトが選んだウェディングドレスは「まさにテイラー」な一着 ディオール特製
先週末、豪華ゲストを招いて盛大な結婚式を行ったテイラー・スウィフト。ディオールのジョナサン・アンダーソンが手掛けたというウェディングドレスは、長いトレーンとベールが印象的な、“まさにテイラー！”と言える夢のような一着だったようだ。
【写真】巨大な婚約指輪 プロポーズの瞬間のテイラーのガーリールック
普段からイベントやSNSへの投稿、またパパラッチにキャッチされた際にもガーリーな装いを見せることの多いテイラー。Peopleによると、ディオール特製のオートクチュールドレスは、長いトレーンとベールが特徴的で「まさにテイラー」な一着だったという。関係者は「彼女はとても美しかった。彼女のスタイルを逸脱していなかった」と語っている。
ディオールの声明によれば、テイラーのドレスは、ロエベを経て2025年に同社のデザイナーに着任したジョナサン・アンダーソンが、「初めて世界的なセレブリティのために手がけたオートクチュールのウェディングドレス」だという。
ジョナサンは7月6日に掲載された米WWDのインタビューで、ドレス制作を通じてテイラーと「良い友達になった」と話し、コラボレーションは「喜びだった」「誰かの結婚式に関わることは感動的だ」と語った。
昨年8月にインスタグラムで婚約を発表したテイラーとトラビス・ケルシーは、7月3日にニューヨークのランドマークとして知られるマディソン・スクエア・ガーデンで挙式。披露宴会場は木々やシダなどのグリーンで飾りつけられ、まるでバラ園のような雰囲気だったそうだ。
テイラーはディオールのドレスに合わせてカルティエのジュエリーとクリスチャン・ルブタンのヒールを身に着け、さらにトラビスから贈られた巨大ダイヤの婚約指輪をまとって永遠の愛を誓ったと伝えられている。
【写真】巨大な婚約指輪 プロポーズの瞬間のテイラーのガーリールック
普段からイベントやSNSへの投稿、またパパラッチにキャッチされた際にもガーリーな装いを見せることの多いテイラー。Peopleによると、ディオール特製のオートクチュールドレスは、長いトレーンとベールが特徴的で「まさにテイラー」な一着だったという。関係者は「彼女はとても美しかった。彼女のスタイルを逸脱していなかった」と語っている。
ジョナサンは7月6日に掲載された米WWDのインタビューで、ドレス制作を通じてテイラーと「良い友達になった」と話し、コラボレーションは「喜びだった」「誰かの結婚式に関わることは感動的だ」と語った。
昨年8月にインスタグラムで婚約を発表したテイラーとトラビス・ケルシーは、7月3日にニューヨークのランドマークとして知られるマディソン・スクエア・ガーデンで挙式。披露宴会場は木々やシダなどのグリーンで飾りつけられ、まるでバラ園のような雰囲気だったそうだ。
テイラーはディオールのドレスに合わせてカルティエのジュエリーとクリスチャン・ルブタンのヒールを身に着け、さらにトラビスから贈られた巨大ダイヤの婚約指輪をまとって永遠の愛を誓ったと伝えられている。