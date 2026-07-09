『ガス人間』配信初週日本1位＆グローバルTOP10入り！ 小栗旬、蒼井優、広瀬すずらが集結したSPアート到着
7月2日配信開始となったNetflixシリーズ『ガス人間』が、Netflix週間TOP10（シリーズ）で1位を獲得、さらNetflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で7位にランクインし、日本のみならず、世界中を衝撃と感動の渦に巻き込んだ。このたび、本作の配信を記念して、キャスト6名（小栗旬、蒼井優、広瀬すず、林遣都、UTA、竹野内豊）と、脚本・エグゼクティブプロデューサーを務めたヨン・サンホ、そして監督の片山慎三の計8名が集合した豪華撮り下ろしカットが解禁された。
【写真】キャスト・スタッフが集結した超貴重な撮り下ろしカットギャラリー
本作は、東宝映画『ガス人間第一号』（1960）を、東宝とNetflixの初タッグによって全8話の完全オリジナルストーリーによドラマシリーズとしてリブート。東宝が企画・製作し、共同企画・制作として韓国の制作会社WOWPOINTが参加。ヨン・サンホ（エグゼクティブプロデューサー・脚本）と片山慎三（監督）がタッグを組んだ。
劇場型の連続予告殺人を仕掛けるガス人間に立ち向かう刑事と記者を演じるのは小栗旬と蒼井優。動画配信者の兄妹を広瀬すずと林遣都が演じる。そして元ヤクザの上場企業社長役には竹野内豊。ガス人間としてひときわ異彩を放つのは、本作が演技初挑戦＆俳優デビューを飾るUTA。
配信がスタートすると、ガス人間を巡る事件の行方は、手に汗握るクライム・スリラーとして多くの人を惹き込む一方、サスペンス劇の先に待ち受ける予測不能な展開と登場人物たちが繰り広げる深い人間ドラマにも大きな反響が寄せられている。
なかでも本編中、とあるキャラクターが小栗旬演じる岡本賢治に囁く「パーフィニー」という単語にネットユーザーはいち早く反応。「＃パーフィニー」をつけたコメントが次々と投稿されて独自の盛り上がりにとなった。果たして「パーフィニー」の意味とは一体…？
そして、キャスト・スタッフが集結した超貴重な撮り下ろしカットも解禁。彼らの背後にはガス人間像が置かれ、作品の世界観そのままの迫力を映し出した奇跡的な集合カットとなっている。
Netflixシリーズ『ガス人間』は、Netflixにて世界独占配信中。
本作は、東宝映画『ガス人間第一号』（1960）を、東宝とNetflixの初タッグによって全8話の完全オリジナルストーリーによドラマシリーズとしてリブート。東宝が企画・製作し、共同企画・制作として韓国の制作会社WOWPOINTが参加。ヨン・サンホ（エグゼクティブプロデューサー・脚本）と片山慎三（監督）がタッグを組んだ。
劇場型の連続予告殺人を仕掛けるガス人間に立ち向かう刑事と記者を演じるのは小栗旬と蒼井優。動画配信者の兄妹を広瀬すずと林遣都が演じる。そして元ヤクザの上場企業社長役には竹野内豊。ガス人間としてひときわ異彩を放つのは、本作が演技初挑戦＆俳優デビューを飾るUTA。
配信がスタートすると、ガス人間を巡る事件の行方は、手に汗握るクライム・スリラーとして多くの人を惹き込む一方、サスペンス劇の先に待ち受ける予測不能な展開と登場人物たちが繰り広げる深い人間ドラマにも大きな反響が寄せられている。
なかでも本編中、とあるキャラクターが小栗旬演じる岡本賢治に囁く「パーフィニー」という単語にネットユーザーはいち早く反応。「＃パーフィニー」をつけたコメントが次々と投稿されて独自の盛り上がりにとなった。果たして「パーフィニー」の意味とは一体…？
そして、キャスト・スタッフが集結した超貴重な撮り下ろしカットも解禁。彼らの背後にはガス人間像が置かれ、作品の世界観そのままの迫力を映し出した奇跡的な集合カットとなっている。
Netflixシリーズ『ガス人間』は、Netflixにて世界独占配信中。