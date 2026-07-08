1泊1330円で大浴場付き！大阪西成の激安宿「ビジネスホテルパークイン」の全貌
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が「【西成激安ホテル】 大浴場も付いているビジネスホテルパークインに宿泊」と題した動画を公開しました。動画では、大阪市西成区にある1泊1330円という破格の値段で宿泊できる「ビジネスホテルパークイン」の設備や客室の様子を詳しく紹介しています。
動画は、西成区の街並みからスタートします。周辺には1泊2000円を切るホテルが密集しており、主に外国人観光客や日雇い労働者の方が多く宿泊されるとのことです。今回宿泊する「ビジネスホテルパークイン」は、シングル1泊1330円という驚きの価格設定。フロント周辺には、電子レンジやポット、お酒の自動販売機、さらには漫画や観光用の冊子も用意されており、格安ホテルでありながら充実した共有スペースが広がっています。
客室の鍵はドアノブに直接差し込んで開けるシンプルなタイプ。部屋は和室3畳の造りとなっており、テレビや清潔感のあるエアコンが完備されています。ルームウェアも用意されており「一般的なホテルにあるのとほとんど変わらない」と評価。部屋にトイレや洗面所、冷蔵庫は付いていませんが、各階に共同の洗面所とトイレがあり、1階には共同の冷蔵庫が設置されています。歯ブラシや石鹸などのアメニティ類は基本的にないため、あらかじめ準備していくことが推奨されています。
さらにこのホテルには大浴場が備わっており、時間制で男女入れ替えが行われています。入浴後は、自販機で購入したビールと買ってきた枝豆を部屋で堪能。「やっぱりビールは生き返りますね」と、一日の疲れを癒やす様子が収められています。翌朝は、フロントにあるカゴに鍵を入れるだけのスムーズなチェックアウト手順も紹介されました。
圧倒的な低価格でありながら、大浴場や最低限の設備が整っている「ビジネスホテルパークイン」。大阪での宿泊費を極限まで抑えたい方にとって、リアルなホテルの内情がわかる非常に参考になる宿泊レポートとなっています。
動画は、西成区の街並みからスタートします。周辺には1泊2000円を切るホテルが密集しており、主に外国人観光客や日雇い労働者の方が多く宿泊されるとのことです。今回宿泊する「ビジネスホテルパークイン」は、シングル1泊1330円という驚きの価格設定。フロント周辺には、電子レンジやポット、お酒の自動販売機、さらには漫画や観光用の冊子も用意されており、格安ホテルでありながら充実した共有スペースが広がっています。
客室の鍵はドアノブに直接差し込んで開けるシンプルなタイプ。部屋は和室3畳の造りとなっており、テレビや清潔感のあるエアコンが完備されています。ルームウェアも用意されており「一般的なホテルにあるのとほとんど変わらない」と評価。部屋にトイレや洗面所、冷蔵庫は付いていませんが、各階に共同の洗面所とトイレがあり、1階には共同の冷蔵庫が設置されています。歯ブラシや石鹸などのアメニティ類は基本的にないため、あらかじめ準備していくことが推奨されています。
さらにこのホテルには大浴場が備わっており、時間制で男女入れ替えが行われています。入浴後は、自販機で購入したビールと買ってきた枝豆を部屋で堪能。「やっぱりビールは生き返りますね」と、一日の疲れを癒やす様子が収められています。翌朝は、フロントにあるカゴに鍵を入れるだけのスムーズなチェックアウト手順も紹介されました。
圧倒的な低価格でありながら、大浴場や最低限の設備が整っている「ビジネスホテルパークイン」。大阪での宿泊費を極限まで抑えたい方にとって、リアルなホテルの内情がわかる非常に参考になる宿泊レポートとなっています。
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