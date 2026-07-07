どういう状況!? 会社員→グラビア美女30歳、撮影オフショットに反響
人気グラドル山田かなが7日、自身のInstagramを更新し、グラビア撮影中のオフショットを公開。グラビア撮影という仕事の大変さが伝わってくる1枚に、ファンから反響が寄せられている。
【写真】美しさに見惚れる…！ 山田かなデジタル写真集より（全10枚）
山田かなは、1995年9月27日生まれの30歳。千葉県出身。高校卒業後、会社員、グラドル、現役大学生グラドルと、豊富なキャリアを積んできた。つい先日には、所属するプラチナムプロダクションを9月をもって退所することをInstagramで告知している。
そんな山田はこの日、「グラビアというもの。」「This is gravure.」とつづりながら、自身が写る1枚を公開。場所はオフィスのようだが、山田と思しき人物が窓際でブラインドにからみとられているような様子。なお、この撮影について山田は「こちらのお写真がちゃんとしたグラビアとして掲載されているのは『BLT MONSTER 』さんです！」とも告知していた。
グラビア撮影の難しさが伝わってくる投稿に、コメント欄には「お母さんに怒られるやつや！！」「撮影の前後の流れと 企画したカメラマンが気になっちゃう」「そんな写真でもスタイルの良さはバレバレですよ」といった声が寄せられている。
引用：「山田かな」Instagram（＠maybe.yamada/）
【写真】美しさに見惚れる…！ 山田かなデジタル写真集より（全10枚）
山田かなは、1995年9月27日生まれの30歳。千葉県出身。高校卒業後、会社員、グラドル、現役大学生グラドルと、豊富なキャリアを積んできた。つい先日には、所属するプラチナムプロダクションを9月をもって退所することをInstagramで告知している。
グラビア撮影の難しさが伝わってくる投稿に、コメント欄には「お母さんに怒られるやつや！！」「撮影の前後の流れと 企画したカメラマンが気になっちゃう」「そんな写真でもスタイルの良さはバレバレですよ」といった声が寄せられている。
引用：「山田かな」Instagram（＠maybe.yamada/）