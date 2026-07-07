タレントで俳優の磯山さやかさん（42）が7月4日、自身の公式Xを更新。1カ月以上続く体の悩みを明かしました。



【写真】「最近は、全身に…」5月から体の異変を告白（本人の投稿）

磯山さんは「湿疹と1ヶ月以上お付き合いの中で、かゆみで起きちゃう日々が3週間くらいなんだけど、やっと少し良くなってきたかと思ったら新たに湿疹」と泣き顔の絵文字入りで告白。5月30日には「最近は、全身に虫刺されか湿疹かができて、不意に痒みがぶり返す」と投稿しており、ひと月以上も肌の症状に悩まされ続けていることを明かしました。



さらに、「昨日からギックリ腰のような感じで、立っても座っても痛い。一難去ってまた一難」と腰の不調にも見舞われたと説明。



「ギリッギリだけど負けないよう、気合い入れていなり寿司と唐揚げとりんごとカツサンドとミルクフランスを買ってきた！」と持ち前の明るさで締めくくりました。



磯山さんの投稿に対し、ファンからは「病院行ってください」「まずはお医者さんに」「かゆいのはつらいですよね」「腰痛持ちなのですごく分かります」「ストレスでしょうか」「無理しないでくださいね」など、お見舞いの言葉が相次いでいます。



磯山さんは1983年10月23日、茨城県鉾田市出身。2000年に芸能界デビュー。グラビアアイドルとして人気を集め、2025年10月にはデビュー25周年記念の写真集「余韻」（講談社）を発売。グラビア界のレジェンドなどと呼ばれています。高校時代は野球部のマネージャーだったことから、野球の知識を生かし、スポーツ番組のMCなどとしても活躍。好きな食べ物は、唐揚げ、焼肉、焼き鳥、あんこ（公式サイトから）。