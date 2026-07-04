ワークマン加盟店推進部チャンネルが、「20代の私たちが”独立”の道を選んだ理由/新店オーナー夫婦インタビュー」と題した動画を公開した。動画では、徳島県にオープンした「ワークマンカラーズ イオンタウン徳島上板店」の20代の新店長夫婦が登場。普通のサラリーマンだった夫が「自分のお店を持つのってかっこいい」と独立を決めた背景や、店舗経営への熱い思いが語られている。



インタビューは、ワークマンフランチャイズに加盟したきっかけの話題からスタート。副店長である妻の両親が、近隣で約20年間「ワークマンプラス」を経営しており、親から加盟を提案されたことが発端だったという。当初、経営のイメージを持っていなかった夫だが、詳細を調べていくうちに「自分のお店を持つのってかっこいいんじゃないか」と心が動かされ、「新しい道が開かれる」ことへの期待から夫婦での挑戦を決意したと明かした。



新業態である「ワークマンカラーズ」の印象について問われると、広々としたバックルームや明るいレイアウトを挙げ、女性客も気軽に入店できる雰囲気を絶賛。また、本部からの手厚いサポートにも言及し、スタッフ採用や研修において「任せきりにできるくらい」助けられたと感謝を述べた。



今後の展望として、人口減少が進む地方であっても「地域密着型」として長く必要とされる店舗づくりを目指すと語る2人。店長のキャラクターを前面に出したInstagramなどSNSを積極的に活用し、県内外から足を運んでもらえるような店舗を目指したいと意気込みを見せた。20代の若きオーナー夫婦の前向きな挑戦と、それを支える本部の温かい関係性が垣間見えるインタビューとなっている。



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