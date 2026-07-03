『トイ・ストーリー5』日本公開記念 東京ディズニーランドでスペシャルグリーティング 所ジョージや唐沢寿明ら登場
千葉県にある東京ディズニーランドでディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』日本公開記念スペシャルグリーティングが3日に開催された。
【写真】たのしそう！笑い合う唐沢寿明＆所ジョージ＆広瀬アリス
この日は、午後7時30分から「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライ
ベート・イブニング・パーティー」として特別営業。イベントには、唐沢寿明（ウッディ役）、所ジョージ（バズ・ライトイヤー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、M!LKの佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、乃木坂46の井上和（スヌッピー役）、令和ロマンの松井ケムリ（アトラス役）、チョコレートプラネットの長田庄平（バニー役）、長田庄平（ダッキー役）という日本版の豪華な声優陣がパレードにウッディ、バズ、ジェシーと登場した。
パレード前に行われたトークショーで広瀬は「人生の中で経験できないこと。めちゃくちゃ楽しみです。景色を脳裏に焼き付けようと思います」とにっこり。所は「出る側より見る側の方がきれいなんじゃないの？」とぶっちゃけ。松尾は「もしかしたら出る側の方がキレイかもしれない」と話し、長田も「出てみたら『こっちの方がキレイ！』となる可能性もある」と期待に胸を膨らませた。この日はディズニー尽くしで、昼のパレードも見ていたという佐野は「パレードのキャストさんの動きもお昼から予習してます！」と宣言していたが、予告通りに元気に手を振っていた。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【写真】たのしそう！笑い合う唐沢寿明＆所ジョージ＆広瀬アリス
この日は、午後7時30分から「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライ
ベート・イブニング・パーティー」として特別営業。イベントには、唐沢寿明（ウッディ役）、所ジョージ（バズ・ライトイヤー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、M!LKの佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、乃木坂46の井上和（スヌッピー役）、令和ロマンの松井ケムリ（アトラス役）、チョコレートプラネットの長田庄平（バニー役）、長田庄平（ダッキー役）という日本版の豪華な声優陣がパレードにウッディ、バズ、ジェシーと登場した。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。