『FUN！FUN！FANTASTICS 祭』第2回 TRF・SAM＆DJ KOOが暴露トーク！ ダンスコラボも
7月8日25時39分より39FANTASTICSの冠番組『FUN！FUN！FANTASTICS 祭』（日本テレビ）の第2回が放送。TRFのSAM＆DJ KOOがゲスト出演し、爆笑暴露トークを連発。さらにFANTASTICSとダンスでコラボする。
【写真】TRF・SAM＆DJ KOOがゲストで登場！ FANTASTICSとダンスでスペシャルコラボも 収録の様子
レジェンド達からちょっと懐かしいカルチャーを学ぶ『FUN！FUN！FANTASTICS』第6弾。過去5年間の集大成として「祭」をテーマにさまざまな企画を届ける。
第2回のゲストはTRFのSAM＆DJ KOO。ダンスボーカルユニットの礎を築いたTRFの誕生秘話やプロデューサーである小室哲哉こだわりの楽曲制作裏話、“売れた”と実感した「EZ DO DANCE」の誕生エピソードが明かされる。また、意外な2人の関係性や「マウントをとる」「話を盛りがち」などの暴露トークにメンバー大爆笑。
そして因縁の関係でもあるSAM vs DJ KOOの同級生腕相撲対決がぼっ発。まさかの展開にスタジオ大盛り上がり。さらにFANTASTICSとSAM＆DJ KOOが90年代を席巻したニュージャックスイングに乗せてコラボダンスを披露する。
FANTASTIC 6（澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太）が、芝居・大喜利・かくし芸、懐かしい名曲まであらゆるエンターテインメントに挑むライブステージ「BACK TO THE MEMORIES」シリーズ。今年は「BACK TO THE MEMORIES 祭」と題して、過去最大キャパとなる神奈川・Kアリーナ横浜で9月19日、20日の2日間開催が決定。さらに、シリーズでは初めてリーダーの世界、佐藤大樹が出演することも発表された。
そして、これまで5年間『FUN！FUN！FANTASTICS』と「BACK TO THE MEMORIES」にてパフォーマンスしてきた楽曲の中から厳選したカバー曲を収録した『BACK TO THE MEMOIRES ザ・ベスト』の発売が決定。今回の公演「BACK TO THE MEMORIES 祭」の来場者限定で、ボーナストラックを追加した“特別盤”も受注発売される。
『FUN！FUN！FANTASTICS 祭』は、日本テレビにて7月8日25時39分放送。
【写真】TRF・SAM＆DJ KOOがゲストで登場！ FANTASTICSとダンスでスペシャルコラボも 収録の様子
レジェンド達からちょっと懐かしいカルチャーを学ぶ『FUN！FUN！FANTASTICS』第6弾。過去5年間の集大成として「祭」をテーマにさまざまな企画を届ける。
そして因縁の関係でもあるSAM vs DJ KOOの同級生腕相撲対決がぼっ発。まさかの展開にスタジオ大盛り上がり。さらにFANTASTICSとSAM＆DJ KOOが90年代を席巻したニュージャックスイングに乗せてコラボダンスを披露する。
FANTASTIC 6（澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太）が、芝居・大喜利・かくし芸、懐かしい名曲まであらゆるエンターテインメントに挑むライブステージ「BACK TO THE MEMORIES」シリーズ。今年は「BACK TO THE MEMORIES 祭」と題して、過去最大キャパとなる神奈川・Kアリーナ横浜で9月19日、20日の2日間開催が決定。さらに、シリーズでは初めてリーダーの世界、佐藤大樹が出演することも発表された。
そして、これまで5年間『FUN！FUN！FANTASTICS』と「BACK TO THE MEMORIES」にてパフォーマンスしてきた楽曲の中から厳選したカバー曲を収録した『BACK TO THE MEMOIRES ザ・ベスト』の発売が決定。今回の公演「BACK TO THE MEMORIES 祭」の来場者限定で、ボーナストラックを追加した“特別盤”も受注発売される。
『FUN！FUN！FANTASTICS 祭』は、日本テレビにて7月8日25時39分放送。