サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント（T）1回戦が2日（日本時間3日）に行われ、ポルトガルが2-1でクロアチアを下した。後半アディショナルタイム12分過ぎにクロアチアが同点に追いついたように見えたが、無情のオフサイド。この判定を巡ってファンから怒りの声が続出した。

1-1の同点で迎えた後半アディショナルタイム（AT）。ポルトガルは4分にラモスのゴールで勝ち越した。

だが、クロアチアは最後まで諦めない。AT12分過ぎ、ラストワンプレーかというところで左からクロス。ゴールネットを揺らし、奇跡の同点かと思われた。

しかし、その後にVARが介入した。オン・フィールド・レビューの結果、クロアチア選手がオフサイド。ゴールは幻となり、観客からペットボトルなどがピッチに投げ込まれるなど騒然。X上の海外ファンからも怒りの声が相次いだ。

「完全に誤審で奪われた。彼はボールに触れてすらいない。FIFAは、お気に入りのプリンスであるロナウドのために試合を買収しているんだ」

「完全にゴールを奪われた。ロナウドは大ペテン師だ」

「中立のファンだけど、クロアチアは今、完全に勝利を強奪されたな。うわぁ、これはひどい」

「FIFAはこれがどうしてオフサイドになるのか、説明する必要がある」

「仕組まれてる。あのボールには誰も触れていない。オフサイドなんかじゃない。審判ども、恥を知れ」

ポルトガルは6日（同7日）の決勝T2回戦でスペインと対戦する。



（THE ANSWER編集部）