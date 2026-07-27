札幌・西警察署は2026年7月26日、自称・札幌市西区に住む職業不詳の男（40）を傷害の疑いで現行犯逮捕しました。男は7月26日午後11時45分ごろ、札幌市西区琴似1条1丁目の路上で、面識のない大学生の男性（20）を道路に投げ飛ばす暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。男性はひじや膝をすりむく軽傷を負いました。警察によりますと、男と男性の同行者の体が通行中に接触したことからトラブルになったとみられるということ