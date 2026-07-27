フランスの南西部で発生した山火事は、現在も猛烈な勢いで広がっていて、これまでに22万人が避難しています。記者「今、消防士の方々が、炎が上がっている現場に次々と向かっていきます。一斉に放水が始まっています」フランスの南西部・ジロンド県ボルドー市近郊で発生した山火事は依然として猛威を振るっていて、ヌニェス内相によると、これまでに22万人が避難しているということです。また、ルコルニュ首相は30件以上の火事が同