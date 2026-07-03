◇W杯決勝トーナメント1回戦 ポルトガルークロアチア（2026年7月2日 トロント）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でクロアチア（FIFAランク11位）がポルトガル（同5位）と対戦。後半8分に先制したが、その後に2失点を喫して逆転負け。2大会連続表彰台の強豪がベスト32に姿を消した。

クロアチアは直近2大会で準優勝、3位と連続で表彰台にのぼっている。今大会でも1次リーグ初戦となったイングランド戦で2―4と黒星発進となったが、その後のパナマ、ガーナと2連勝を飾った。

前半は攻め込まれる場面もありながら0―0のスコアレスで折り返した。後半序盤に試合を動かした。同8分、右サイドからのクロス。最後はベテランFWペリシッチ（PSV）がペナルティエリア中央から右足を振り抜いて先制点を決めた。

しかし同19分に相手のコーナーキックでMFブラシッチ（トリノ）が相手を抱え込んで、VARチェックの上でPKを献上。クリスティアーノ・ロナウドに決められて同点に追いつかれた。後半アディショナルタイムに途中出場のFWゴンサロ・ラモス（PSG）にヘディングで決められて逆転負けを喫した。

後半アディショナルタイムのラストワンプレーで、ゴールネットを揺らしたが、VARチェックの上で無情のオフサイド。“幻”のゴールとなって試合が終了した。

試合後は両チームの選手たちが健闘を称えた。クロアチアの選手たちの中には、涙を流す選手もいた。