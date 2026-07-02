青山剛昌、あだち充、高橋留美子ら人気漫画家がアニメ『これ描いて死ね』応援イラストを描き下ろし
7月3日からのアニメ『これ描いて死ね』（日本テレビ系）放送を記念し、青山剛昌、あだち充、高橋留美子ら漫画家9人からの応援イラスト・コメントが到着した。
【写真】『らんま1／2』などの高橋留美子が描く応援イラスト
小学館「ゲッサン」連載中のとよ田みのるによる同名漫画を赤城博昭監督×シンエイ動画のタッグでアニメ化した本作は、“漫画×女子高生青春ストーリー”。東京都の島しょ・伊豆王島に住む主人公の安海相は、漫画を読むのが大好きな高校1年生。とある出来事がきっかけで漫画を創ることを意識し始める…。
漫画家の島本和彦は「やめろ石龍ッ 俺より面白いものを描くんじゃねえ!！」、高橋留美子は「仲間に出会う。『好き』を共有できる。最高に嬉しい瞬間です」、山本崇一朗は「アニメ化おめでとうございます！待ち望んでおりました！」と応援コメント。
西森博之は「これ描いて死ね なんてアグレッシブなタイトルでしょうか。毒があるものは全て廃される昨今の世の中で、死ね書いて 許されるとは、内容が本当に素晴らしいんでしょう。大島、調布から飛行機乗ってよく行きました 地上が近くてジオラマみたく見えたり素敵です。あと、椿フォンデュも最高だよ。その辺にあるものを勝手に揚げたりね。超楽しい。ああ、死ねの方の話でしたね。本当にいいタイトルですね。僕もこれを描き終えるまでは死ねないと、かつては思ったものですよ。ん、あれ…？いやだなぁ。まだありますとも。とよ田先生だって、これ描き終わっても真っ白になったりしませんよ！」としている。
アニメ『これ描いて死ね』は、日本テレビ系にて7月3日より毎週金曜23時30分（初回は23時35分）放送。
※各漫画家のコメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■青山剛昌
これ描いて死ね アニメ化おめでとォ〜
■あだち充
何も考えず好き勝手デタラメに漫画のようなものを描いていた高校時代の自分に伝えたい「これ読んで描け」
■島本和彦
やめろ石龍ッ俺より面白いものを描くんじゃねえ!！
■高橋留美子
仲間に出会う。「好き」を共有できる。最高に嬉しい瞬間です。
■西森博之
これ描いて死ね
なんてアグレッシブなタイトルでしょうか。
毒があるものは全て廃される昨今の世の中で、死ね書いて
許されるとは、内容が本当に素晴らしいんでしょう。
大島、調布から飛行機乗ってよく行きました
地上が近くてジオラマみたく見えたり素敵です。あと、椿フォンデュも最高だよ。その辺にあるものを勝手に揚げたりね。
超楽しい。
ああ、死ねの方の話でしたね。
本当にいいタイトルですね。僕もこれを描き終えるまでは死ねないと、かつては思ったものですよ。
ん、あれ…？
いやだなぁ。まだありますとも。
とよ田先生だって、これ描き終わっても真っ白になったりしませんよ！
■藤田和日郎
赤福おまえはホントにイイヤツだな アタマなでてやりてえ やらんけどもやらんけども
■皆川亮二
とよ田と出会ってからもう20年近く 彼の漫画を見続けてやっと来た待望のアニメ化!! いやー本当によかった!!
■諸星大二郎
TVアニメ化おめでとうございます。
■山本崇一朗
アニメ化おめでとうございます！待ち望んでおりました！
【写真】『らんま1／2』などの高橋留美子が描く応援イラスト
小学館「ゲッサン」連載中のとよ田みのるによる同名漫画を赤城博昭監督×シンエイ動画のタッグでアニメ化した本作は、“漫画×女子高生青春ストーリー”。東京都の島しょ・伊豆王島に住む主人公の安海相は、漫画を読むのが大好きな高校1年生。とある出来事がきっかけで漫画を創ることを意識し始める…。
西森博之は「これ描いて死ね なんてアグレッシブなタイトルでしょうか。毒があるものは全て廃される昨今の世の中で、死ね書いて 許されるとは、内容が本当に素晴らしいんでしょう。大島、調布から飛行機乗ってよく行きました 地上が近くてジオラマみたく見えたり素敵です。あと、椿フォンデュも最高だよ。その辺にあるものを勝手に揚げたりね。超楽しい。ああ、死ねの方の話でしたね。本当にいいタイトルですね。僕もこれを描き終えるまでは死ねないと、かつては思ったものですよ。ん、あれ…？いやだなぁ。まだありますとも。とよ田先生だって、これ描き終わっても真っ白になったりしませんよ！」としている。
アニメ『これ描いて死ね』は、日本テレビ系にて7月3日より毎週金曜23時30分（初回は23時35分）放送。
※各漫画家のコメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■青山剛昌
これ描いて死ね アニメ化おめでとォ〜
■あだち充
何も考えず好き勝手デタラメに漫画のようなものを描いていた高校時代の自分に伝えたい「これ読んで描け」
■島本和彦
やめろ石龍ッ俺より面白いものを描くんじゃねえ!！
■高橋留美子
仲間に出会う。「好き」を共有できる。最高に嬉しい瞬間です。
■西森博之
これ描いて死ね
なんてアグレッシブなタイトルでしょうか。
毒があるものは全て廃される昨今の世の中で、死ね書いて
許されるとは、内容が本当に素晴らしいんでしょう。
大島、調布から飛行機乗ってよく行きました
地上が近くてジオラマみたく見えたり素敵です。あと、椿フォンデュも最高だよ。その辺にあるものを勝手に揚げたりね。
超楽しい。
ああ、死ねの方の話でしたね。
本当にいいタイトルですね。僕もこれを描き終えるまでは死ねないと、かつては思ったものですよ。
ん、あれ…？
いやだなぁ。まだありますとも。
とよ田先生だって、これ描き終わっても真っ白になったりしませんよ！
■藤田和日郎
赤福おまえはホントにイイヤツだな アタマなでてやりてえ やらんけどもやらんけども
■皆川亮二
とよ田と出会ってからもう20年近く 彼の漫画を見続けてやっと来た待望のアニメ化!! いやー本当によかった!!
■諸星大二郎
TVアニメ化おめでとうございます。
■山本崇一朗
アニメ化おめでとうございます！待ち望んでおりました！