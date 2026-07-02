ソニー、『プレイステーション』シリーズ向け新作ゲームのディスク版終了を発表「お客様の利用実態や市場環境の変化を踏まえ…」
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは1日、プレイステーションシリーズ向けの新作ゲームについて「2028年1月以降に発売する新作ゲームはダウンロード版としてのみ提供」とし、ディスク版の生産を終了すると発表した。
【写真】懐かしい！「プレイステーション クラシック」
同社コンテンツコミュニケーション シニアディレクターのシド・シューマン氏名義で発表された文書では「お客様の購買トレンドや、エンタテインメント業界全体が物理ディスクからデジタルへと移行している状況を踏まえ、2028年1月以降にPlayStationコンソール向けに発売されるすべての新作ゲームについて、ディスク版の生産を終了いたします」と伝えられ、「2028年1月以降に発売される新作ゲームは、PlayStation Storeおよび販売店において、ダウンロード版のみの提供となります。すでに発売済みのタイトルや、2028年1月より前にディスク版として発売されるタイトルには影響はありません」とした。
この理由として「今回の取り組みは、デジタルメディアへの需要が物理ディスクを大きく上回るなか、お客様の利用実態や市場環境の変化を踏まえて決定したものです。本移行により、現在のお客様のゲーム購入・利用実態に沿った形で事業を展開してまいります」と説明。「今後も、ゲームへのアクセス方法のさらなる充実に取り組むとともに、販売店やPS Storeなど、お客様が希望する購入方法を選択できる環境を提供してまいります。ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、引き続きファンの皆様に世界最高水準のゲーム体験をお届けすることに尽力してまいりますので、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願いいたします」と呼びかけた。
また、これと併せて「このたびPS3およびPlayStation VitaにおけるPlayStation Storeのサービスを終了することをお知らせいたします」と発表。「PS3向けPS Storeは、一部の国・地域において2026年より順次終了し、その後、2027年に全世界でPS3およびPS Vita向けPS Storeを終了いたします。これに伴い、サービス終了後は、これらのデバイス上で新たにコンテンツをご購入いただくことはできなくなります。なお、移行期間における影響をできる限り軽減するため、ご購入済みのコンテンツについては、サービス終了後も当面の間、引き続きダウンロードいただけます」と伝えた。
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同社コンテンツコミュニケーション シニアディレクターのシド・シューマン氏名義で発表された文書では「お客様の購買トレンドや、エンタテインメント業界全体が物理ディスクからデジタルへと移行している状況を踏まえ、2028年1月以降にPlayStationコンソール向けに発売されるすべての新作ゲームについて、ディスク版の生産を終了いたします」と伝えられ、「2028年1月以降に発売される新作ゲームは、PlayStation Storeおよび販売店において、ダウンロード版のみの提供となります。すでに発売済みのタイトルや、2028年1月より前にディスク版として発売されるタイトルには影響はありません」とした。
また、これと併せて「このたびPS3およびPlayStation VitaにおけるPlayStation Storeのサービスを終了することをお知らせいたします」と発表。「PS3向けPS Storeは、一部の国・地域において2026年より順次終了し、その後、2027年に全世界でPS3およびPS Vita向けPS Storeを終了いたします。これに伴い、サービス終了後は、これらのデバイス上で新たにコンテンツをご購入いただくことはできなくなります。なお、移行期間における影響をできる限り軽減するため、ご購入済みのコンテンツについては、サービス終了後も当面の間、引き続きダウンロードいただけます」と伝えた。