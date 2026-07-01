Number_i平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太、初夏の銀座にクールに降臨 “冷やし雪肌精”体感ポップアップに来場
Number_iの平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太が、7〜8月に東京・Maison KOSE銀座で開催される“冷やし雪肌精”を体感するポップアップイベント「SEKKISEI COOLING LOUNGE」に、白を基調にした涼しげなファションで来場。『雪肌精』グローバルブランドミューズを務める3人が、初夏の銀座に現れた氷の世界で、笑顔でスペシャルコンテンツを体験した。
【写真】全身ホワイトで魅せる平野紫耀＆神宮寺勇太＆岸優太
この日、会場の雰囲気にあわせて、平野はクールなシャツ、岸は肩を出したタンクトップ、神宮寺はカジュアルなジャケットという、それぞれ個性の異なるホワイトコーデで登場。
まず3人が訪れたのは、まるで一杯のカクテルのように“冷やし雪肌精”が提供される「Ice Beauty Bar」。氷の世界を表現したスペースに、平野は「つめたいひんやり感を全身で感じられて、また格別な気分になりましたね！」とほほえむ。
ここで3人に、夏にちなんだ質問が。「夏の暑さは好きですか？苦手ですか？」という質問に、平野が「どちらかというと苦手ですね。日本の夏は湿気が多めでジメジメしているので…」、続いて神宮寺も「僕も苦手ですね。L.A.であればOKですが（笑）。カラッとしているので」とコメント。岸はほかの2人とは異なり、「僕は夏が一番好きですね！」と答えた。
続いて3人は「My Bottle Atelier」に移動し、『雪肌精』化粧水のマイボトル作りに挑戦。イラストを選ぶ際、神宮寺は、自身のジンという名前にちなんで「ジンベエザメ」、平野は「ウミガメ」、岸は「タツノオトシゴ」をチョイス。
平野が「俺、色塗るの、めっちゃ下手かも！」と苦戦する一方、神宮寺は絵を光に透かして見るなど、こだわりを発揮。岸は「それぞれの感性で塗れるのがいいですよね、楽しいです！」と笑顔を見せた。
そして、見事に3人それぞれの個性が光るオリジナルボトルが完成。この直筆サイン入りマイボトル3本は、本ポップアップイベント期間中「Ice Beauty Bar」にて展示される。
最後は、『雪肌精』の環境支援プロジェクトの一つである「SAVE the BLUE 〜Ocean Project〜」内のサンゴの植樹活動にまつわるクイズに挑戦。終始、笑顔に包まれながら来店体験を終えた。
なお現在、3人が登場するWEBムービー「冷やし雪肌精で涼感美白」篇と「“冷やし雪肌精”一問一答」篇が公開中。また、「薬用雪肌精 ブライトニングシリーズ」1品以上の購入（限定キット含む／トライアルサイズを除く）で、「雪肌精×Number_i オリジナルポスター」を数量限定でプレゼントするキャンペーンも実施している。
「SEKKISEI COOLING LOUNGE」は、7月1日〜8月31日の期間で東京・Maison KOSE銀座にて開催。
【写真】全身ホワイトで魅せる平野紫耀＆神宮寺勇太＆岸優太
この日、会場の雰囲気にあわせて、平野はクールなシャツ、岸は肩を出したタンクトップ、神宮寺はカジュアルなジャケットという、それぞれ個性の異なるホワイトコーデで登場。
ここで3人に、夏にちなんだ質問が。「夏の暑さは好きですか？苦手ですか？」という質問に、平野が「どちらかというと苦手ですね。日本の夏は湿気が多めでジメジメしているので…」、続いて神宮寺も「僕も苦手ですね。L.A.であればOKですが（笑）。カラッとしているので」とコメント。岸はほかの2人とは異なり、「僕は夏が一番好きですね！」と答えた。
続いて3人は「My Bottle Atelier」に移動し、『雪肌精』化粧水のマイボトル作りに挑戦。イラストを選ぶ際、神宮寺は、自身のジンという名前にちなんで「ジンベエザメ」、平野は「ウミガメ」、岸は「タツノオトシゴ」をチョイス。
平野が「俺、色塗るの、めっちゃ下手かも！」と苦戦する一方、神宮寺は絵を光に透かして見るなど、こだわりを発揮。岸は「それぞれの感性で塗れるのがいいですよね、楽しいです！」と笑顔を見せた。
そして、見事に3人それぞれの個性が光るオリジナルボトルが完成。この直筆サイン入りマイボトル3本は、本ポップアップイベント期間中「Ice Beauty Bar」にて展示される。
最後は、『雪肌精』の環境支援プロジェクトの一つである「SAVE the BLUE 〜Ocean Project〜」内のサンゴの植樹活動にまつわるクイズに挑戦。終始、笑顔に包まれながら来店体験を終えた。
なお現在、3人が登場するWEBムービー「冷やし雪肌精で涼感美白」篇と「“冷やし雪肌精”一問一答」篇が公開中。また、「薬用雪肌精 ブライトニングシリーズ」1品以上の購入（限定キット含む／トライアルサイズを除く）で、「雪肌精×Number_i オリジナルポスター」を数量限定でプレゼントするキャンペーンも実施している。
「SEKKISEI COOLING LOUNGE」は、7月1日〜8月31日の期間で東京・Maison KOSE銀座にて開催。