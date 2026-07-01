FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。試合から一夜明けた30日（日本時間7月1日）に選手が取材対応し、DF長友佑都（39＝FC東京）が現在の心境を語った。

試合後は妻で女優の平愛梨、子供たち家族と過ごしたことを明かし、「誰かと一緒にいないと、キツいですね。（ブラジル戦が）終わった後は現実をどうやって受け止めていいのか、というところがあったんですけど、徐々に受け止めてくると、辛さや悲しみが大きくて。なので、家族と過ごそうと思って」と語った。

自身の去就については「先のビジョンは全くない」とし、「4年間燃え続けてた炎が、消えてる状態なんで。今すぐに答えを出すと言われたら“辞めるんだろうな”という勢いなので。だからそこは冷静に、一度休みながら自分の心と対話して先のことは決めたい」と話すに留めた。

今大会は1次リーグ第3戦のスウェーデン戦で後半途中から出場し、アジア人初のW杯5大会連続出場を果たした。39歳287日での出場となり、自身のW杯日本人最年長出場記録を更新した。試合への出場はこの1試合にとどまったが、豊富な経験を活かし、ピッチ内外でチームを鼓舞。精神的支柱としても大きな役割を果たしただけに、「結果は残念ですけど、自分にやれることはやったので。自分のやったことに対しては悔いはないという状態ですね」と総括した。

そして「6度目のW杯を目指すのか」と問われると、「今は目指そうと思えない」と即答。「この苦しい4年間の歩みがあるので、それを思うと、今は思えないですね。ただ、どのような形になるかわからないが、自分がいただいたこの5大会の経験を日本サッカーに還元したいという気持ちはある」と語った。