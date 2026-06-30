唐沢寿明「おもちゃに心動かされない」 『トイ・ストーリー５』舞台挨拶で爆弾発言し声優陣総ツッコミ
映画『トイ・ストーリー５』のジャパンプレミアが、30日に開催され、ウッディ役の唐沢寿明、バズ・ライトイヤー役の所ジョージら八人の日本版声優が舞台あいさつに集結。『トイ・ストーリー』の思い出を語る中で、唐沢が「おもちゃに心動かされないじゃないですか」と言ってしまい、声優陣から総ツッコミを受ける場面があった。
【写真】唐沢寿明＆広瀬アリスが仲良し！ 『トイ・ストーリー５』舞台挨拶の様子
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描いてきたディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。
今回開催されたジャパンプレミアは、まるで作品の世界に入り込んだかのような豪華レッドカーペットと、全国25劇場とライブビューイングをつないでの舞台あいさつを実施し、『トイ・ストーリー５』の声優陣と『トイ・ストーリー』シリーズファンが駆けつけ、プレミアを盛り上げた。
舞台あいさつには、唐沢寿明（ウッディ）、所ジョージ（バズ）、日下由美（ジェシー）、広瀬アリス（リリーパッド）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ）、井上和（乃木坂46）（スナッピー）、松井ケムリ（令和ロマン）（アトラス）、竜星涼（フォーキー）の八人が登壇。
『トイ・ストーリー』の思い出を振り返る中で、唐沢は、シリーズの生みの親ジョン・ラセターからお土産をもらった話を回顧。ハッピーセットの 『トイ・ストーリー』のおもちゃを段ボールいっぱいに受け取ったことがあったそうで、「普通はいらないじゃないですか」とまさかの一言。
「な、な、何言ってるか分かっているんですか？」と所が焦りながらツッコみ、唐沢は「いっぱい持ってたってどこに置くんですか！」と本音。続けて「こんなにシリーズが続くと思っていなかったから、好きだっていう人にあげちゃいましたよ」と語り、「だって、おもちゃに心動かされないじゃないですか（笑）」と爆弾発言が飛び出し、会場が大爆笑に包まれた。
慌てる声優陣に唐沢は「『トイ・ストーリー』のおもちゃじゃなくて！ ちっちゃいやつ！ 動かないやつ！」と急いでフォロー。広瀬は「ウッディとバズの掛け合いがナチュラルに見れて面白いです」と笑い、所も「唐沢さんをウッディみたいに後ろのひもを引っ張ったらしゃべれるようにして」と唐沢の天然っぷりに驚きを隠せない様子だった。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日より全国公開。
【写真】唐沢寿明＆広瀬アリスが仲良し！ 『トイ・ストーリー５』舞台挨拶の様子
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描いてきたディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。
舞台あいさつには、唐沢寿明（ウッディ）、所ジョージ（バズ）、日下由美（ジェシー）、広瀬アリス（リリーパッド）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ）、井上和（乃木坂46）（スナッピー）、松井ケムリ（令和ロマン）（アトラス）、竜星涼（フォーキー）の八人が登壇。
『トイ・ストーリー』の思い出を振り返る中で、唐沢は、シリーズの生みの親ジョン・ラセターからお土産をもらった話を回顧。ハッピーセットの 『トイ・ストーリー』のおもちゃを段ボールいっぱいに受け取ったことがあったそうで、「普通はいらないじゃないですか」とまさかの一言。
「な、な、何言ってるか分かっているんですか？」と所が焦りながらツッコみ、唐沢は「いっぱい持ってたってどこに置くんですか！」と本音。続けて「こんなにシリーズが続くと思っていなかったから、好きだっていう人にあげちゃいましたよ」と語り、「だって、おもちゃに心動かされないじゃないですか（笑）」と爆弾発言が飛び出し、会場が大爆笑に包まれた。
慌てる声優陣に唐沢は「『トイ・ストーリー』のおもちゃじゃなくて！ ちっちゃいやつ！ 動かないやつ！」と急いでフォロー。広瀬は「ウッディとバズの掛け合いがナチュラルに見れて面白いです」と笑い、所も「唐沢さんをウッディみたいに後ろのひもを引っ張ったらしゃべれるようにして」と唐沢の天然っぷりに驚きを隠せない様子だった。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日より全国公開。